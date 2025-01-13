Киевские инфантильные функционеры не ведают, что творят.

Сегодня Минобороны России заявило, что в минувшую субботу, 11 января, вооружённые силы Украины предприняли попытку проведения террористической атаки в отношении компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей нагнетание давления в газопроводе «Турецкий поток».

Зачем официальный Киев отдаёт такие приказы, понять сложно, поскольку в ответ Россия будет продолжать обнулять напряжение в электрических розетках на Украине, и изображать жертву последней уже никак не получится. Тем не менее, попытки продолжаются, и поскольку этот газопровод нужен в первую и последнюю очередь странам южной и восточной Европы, то одна из крайне немногих имеющих собственное мнение стран Европы это самое мнение сегодня высказала.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на компрессорную станцию в России является посягательством на суверенитет европейских стран. Как отметил Сийярто, необходимо обеспечивать работоспособность газопровода «Турецкий поток», и любые действия, которые эту работоспособность подрывают, собственно, и являются атакой на европейский суверенитет.

Следует понимать, что на Украине не для того во власть приводили абсолютно случайных людей с явно экстремистскими наклонностями, чтобы думать о последствиях. Фанатизм и экстремизм как крайняя форма фанатизма — это всегда пренебрежение любой логикой, смыслом и выгодой ради какой-то цели, какой иллюзорной бы она ни была.