Тем временем напряжение в розетках на Украине всё ещё выше нуля вольт.

Два дня назад в воздушном пространстве Краснодарского края были перехвачены украинские беспилотники. На тот момент подробностей инцидента опубликовано не было, но сегодня утром Минобороны России уточнило, что целью террористической атаки со стороны вооружённых сил Украины была компрессорная станция «Русская» близ населённого пункта Гай-Кодзор, обеспечивающая функционирование газопровода «Турецкий поток».

Согласно комментарию российского оборонного ведомства, все атаковавшие станцию беспилотники были перехвачены, и нанесение ущерба инфраструктуре удалось предотвратить: в результате падения обломков были лишь незначительно повреждены здание и некое оборудование, класс и предназначение которого не уточняются.

Необходимо понимать, что инфраструктура газопровода «Турецкий поток» обеспечивает международную энергетическую безопасность, и это далеко не первая попытка официального Киева нанести данному газопроводу ущерб. И если мощнейшим ударом возмездия не отрезвить киевское политическое руководство, то эти попытки будут продолжаться.

Напоминаем, что на Украине до сих пор, по сути, нет серьёзных проблем с электроснабжением как предприятий, так и жилых домов. Именно из-за отсутствия этих проблем Киев позволяет себе производить беспилотники, которые затем пытаются (зачастую успешно) повредить что бы то ни было на территории России. Хочется верить, что вялая на протяжении последнего месяца реакция Москвы на провокации Киева является следствием уже вовсю идущих переговоров с новой американской администрацией.