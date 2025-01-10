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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США ввели новые масштабные рестрикции против российского энергетического сектора
Рестрикции — это правильное в данном контексте наименование односторонних незаконных санкций.

Казалось бы, российское политическое руководство на высшем уровне летом 2024 года заявило, что одним из условий урегулирования текущего кризиса с Западом является снятие с России этим самым Западом всех введённых против неё рестрикций («санкций», как их называют любители новояза с целью придания термину менее негативной коннотации, чем «рестрикции», коими эти ограничения и яаляются). Но поскольку на Западе заявления своего главного геополитического соперника по причине собственной недалёкости не слушают, то продолжают форсировать провал.

Так, сегодня Минфин США объявил о новом крупном пакете рестрикций по российскому энергетическому и страховому секторам. Под новые ограничения Вашингтона попали нефте- и газодобывающие компании, в том числе «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», главы основных российских энергетических компаний, а также страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» и ещё свыше двадцати нефтесервисных компаний.

В представлении авторов рестрикций, эти действия сократят доходы России на «несколько миллиардов долларов в месяц». Как следствие, снизится приток валюты в страну и начнёт расти курс. Если, конечно, российское руководство не найдёт очередной способ обхода незаконных нелегитимных ограничений, как оно уже неоднократно его находило.

Необходимо понимать, что подавляющие объёмы нефтяного экспорта из России сейчас идут через третьи страны, которые ни к каким рестрикциям не присоединяются. Так что чисто фактически вышеуказанный пакет ограничений с вероятностью, близкой к абсолютной, по итогу окажется лишь сотрясением воздуха. Как мы уже отметили выше, полное снятие всех санкций/рестрикций — это одно из основополагающих условий РФ для урегулирования кризисных отношений с Западом. Причём основной ущерб от санкционной политики терпит Европа, а не США: между РФ и США и до всех экономических войн товарооборот был копеечным, а вот потеря Европы как торгового партнёра стала для России крайне неприятным ударом, а для Европы, возможно, и вовсе фатальным. Но, как вы понимаете, именно для этого Вашингтон всем этим и занимается: чтобы оторвать Европу от России и полностью подчинить Старый Свет себе.

#россия #сша #экономика #санкции #рестрикции
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