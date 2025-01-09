Да нет, преимущество именно что тотальное и всеобъемлющее. Причём, во всех аспектах без исключения.

В мастерстве переворачивания реальности с ног на голову с функционерами коллективного Запада тягаться очень сложно. На их стороне средства массовой информации, занимающихся вкладыванием заведомо ложных тезисов в головы зрителей и слушателей, на их стороне глобальный административный ресурс и, самое главное, искренняя вера в свои же собственные сказки.

Взять, например, министра обороны США Ллойда Остина, который сегодня в рамках встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что Россия обладает преимуществом над Украиной, но это преимущество не является тотальным и всеобъемлющим, поэтому о доминировании, добавил Остин, ВС РФ над ВСУ говорить не приходится.

Не знаем, что в представлении Остина можно называть доминированием и тотальным превосходством, но по факту, который подтверждается положением дел «на земле», российская армия именно что господствует в зоне конфликта. У ВС РФ всегда было и остаётся абсолютное преимущество в артиллерии, бронетехнике, авиации, ракетных средствах поражения, дальнобойных вооружениях, не говоря уже о способности всё это производить и восполнять потери. Спорить с этой объективной действительностью — это даже не выдача желаемого за действительное, это именно что намеренное предпочтение фантазий реальности. И это мы ещё не отмечаем тот факт, что страны коллективного Запада, как бы они ни пытались, не могут существенно нарастить производство вооружений для Украины, потому что в них попросту отсутствуют промышленные возможности для этого. На сегодняшний день Россия по всем направлениям, кроме разве что производства боевых самолётов, многократно превосходит весь Североатлантический альянс вместе взятый. И это не наши слова, это не раз подтверждали различные функционеры от НАТО, США и Евросоюза.

Напоминаем, что украинский кризис затянулся после лета 2022 года исключительно из-за беспрецедентного включения в него коллективного Запада. Циклопические суммы финансовой помощи Украине, колоссальные поставки вооружений и боеприпасов, исполинские масштабы дипломатической, экономической и политической поддержки Киеву. За всё это Западу придётся ответить.