На самом деле, по объёму выпуска вообще всей военной продукции, а не только снарядов. И не в три раза, а гораздо больше.

Деградация западных разведок, которые по неизвестным нам причинам клали на стол политическому руководству в США и Европе заведомо ложные сведения о военно-промышленных и в целом экономических возможностях России, привели к тому, что Запад сделал огромное количество ошибочных действий, за которые ему придётся расплачиваться — своим положением в мире, влиянием, благополучием и авторитетом, а если ситуация дойдёт до совсем критической, то ещё и безопасностью.

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По этой причине западная пресса неожиданно для себя и, естественно, для своих читателей, обнаружила, что российский военно-промышленный комплекс не просто вышел на полную мощность, работая без выходных и в три смены, но и постоянно наращивает производство. Уже даже CNN признаёт, что российский ВПК способен производить втрое больше артиллерийских снарядов, чем весь совокупный коллективный Запад вместе взятый.

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного натовского чиновника, конфликт на Украине носит характер «производственной войны» — исход будет зависеть от того, насколько хорошо каждая из сторон снаряжена для ведения боевых действий. В этом плане преимущество на стороне ВС РФ, которые, как сообщается, ежедневно выстреливают порядка 10 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как ВСУ — около 2 тысяч.

Здесь необходимо понимать, что превосходство российского ВПК распространяется не только на производство снарядов, но и на выпуск всей военной продукции в целом. С 2022 года выпуск всей военной техники в России увеличился, в зависимости от номенклатуры, от нескольких раз (бронетехника) до нескольких десятков (артиллерийские снаряды) и даже сотен раз (беспилотники).