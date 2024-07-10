Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Статистика FT явно занижена.

В рамках специальной военной операции на Украине вооружённые силы России применяют практически весь спектр доступных ей вооружений, за исключением, понятное дело, «последнего аргумента», все виды вооружённых сил и все рода войск. Особенно интенсивно используется стратегическая (дальняя) авиация, запускающая по чувствительным объектам Украины — военно-промышленным предприятиям, объектам энергосистемы, органам управления и прочему — крылатые ракеты Х-101.

реклама

Пресса и функционеры коллективного Запада свято верили, что без западных технологий, коих в российских вооружениях, по понятным причинам, и так всегда было по-минимуму, РФ не сможет производить новую военную технику и средства поражения. Реальность, как оно часто бывает, оказалась диаметрально противоположной: Россия после введения против неё незаконных западных рестрикций не только не снизила объёмы производства оружия, а ровно наоборот — в несколько раз, а по отдельным пунктам номенклатуры и вовсе на несколько порядков, нарастила производство.

Теперь этот объективный факт отмечает и западная пресса. Так, издание Financial Times (FT) сокрушается по поводу того, что Россия, видите ли, в 8 раз нарастила выпуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101. По имеющейся у FT информации, в 2021 году РФ выпустила около 50 таких ракет, тогда как в 2023 году — 420 ракет. Сколько российский оборонно-промышленный комплекс изготовил ракет Х-101 за первое полугодие 2024 года, неизвестно, но учитывая частоту их применения, бытует мнение, что статистика FT сильно занижена — раза так примерно в два.

Необходимо понимать, что крылатая ракета — это всё-таки не суперсовременный центральный процессор с 16 ядрами на «борту». Для создания её «мозгов» более чем достаточно российских компетенций в области проектирования и производства электроники. А всё остальное прекрасно вагонами завозится из Китая или по параллельному импорту, перекрыть который коллективный Запад в принципе не в состоянии, потому что это не в его юрисдикции.

#россия #экономика #промышленность #х-101 #крылатые ракеты #оборонная промышленность
2
Показать комментарии (2)
Генсек НАТО заявил, что альянс «не может позволить» России победить на Украине
Новый премьер Британии заявил, что Украина может использовать британские ракеты для ударов по территории России
Аппетиты растут: Зеленский потребовал от Запада передать Украине 128 истребителей F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
25
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
12
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
21
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
59
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
7
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4

Сейчас обсуждают

Павел Дергунов
13:39
Как на Амиге живётся? Удобно пользоваться неотсталой современной системой?
Рогов: ВС РФ не дают создать хорошую линию обороны ВСУ на Ореховском направлении
OgoGoLog
13:38
Хехехе. По факту все создают видимость в необходимости мира и РФ, и Украина, и третьи страны. Этот мир, кроме как гражданам Украины и не нужен, но их никто спрашивать не будет. Украинская верхушка сос...
Байден назвал "проигрышем" текущее положение ВС России в конфликте на Украине
Alex TOPMAN
13:36
2235? Это у рефов так мало? У меня 2675 вроде как сток. Про разгон я уж и молчу, вообще.
Часть ключевой трассы снабжения ВСУ в Константиновке попала под огневой контроль ВС РФ
KotSkripaley
13:35
Одичалые жопу рвали, надеваясь на пластиковые бутылки, чтобы Тису переплыть, съ.бывая от гестаповцев, чтобы потом записаться в добровольцы, ржу нимагу... Ляхи знают в юмор, хоть и курвы...
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
Смотрю за 404
13:34
А что из Китая а то мы не в курсе? В какой из магазинов не зайди - полки ломятся от товаров и все российское.
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
ЧatoБoт
13:32
Некроина ничего уже не может. Хотя нет, кое-что она всё же может - околеть. Ничего необычного. Русские крылатые ракеты идут на намеченные цели в стране 404. https://t.me/divgen/50944
NI: Украина не сможет нанести поражение России ни сейчас, ни в обозримом будущем
Легенда
13:32
говорят в николаеве земля плодотворная. куплю участок попожа там
Генсек НАТО заявил, что альянс «не может позволить» России победить на Украине
Можем повторить
13:31
А этот садик не рядом с военным объектом располагается как в случае пляжа под Севастополем? Если беспилотник там упал, значит РЭБ сработало. Ну и ты сам себе противоречишь, в случае продолжения эсво б...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
ЧatoБoт
13:31
Не в свыню корм.
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams, которых "оказалось недостаточно"
ЧatoБoт
13:24
Тебя, часом, не из одной клизмы кормят вместе со стариком Байденом, трусикер? https://www.youtube.com/watch?v=rD50VFsXPAg
Байден назвал "проигрышем" текущее положение ВС России в конфликте на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем