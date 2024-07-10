Статистика FT явно занижена.

В рамках специальной военной операции на Украине вооружённые силы России применяют практически весь спектр доступных ей вооружений, за исключением, понятное дело, «последнего аргумента», все виды вооружённых сил и все рода войск. Особенно интенсивно используется стратегическая (дальняя) авиация, запускающая по чувствительным объектам Украины — военно-промышленным предприятиям, объектам энергосистемы, органам управления и прочему — крылатые ракеты Х-101.

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Пресса и функционеры коллективного Запада свято верили, что без западных технологий, коих в российских вооружениях, по понятным причинам, и так всегда было по-минимуму, РФ не сможет производить новую военную технику и средства поражения. Реальность, как оно часто бывает, оказалась диаметрально противоположной: Россия после введения против неё незаконных западных рестрикций не только не снизила объёмы производства оружия, а ровно наоборот — в несколько раз, а по отдельным пунктам номенклатуры и вовсе на несколько порядков, нарастила производство.

Теперь этот объективный факт отмечает и западная пресса. Так, издание Financial Times (FT) сокрушается по поводу того, что Россия, видите ли, в 8 раз нарастила выпуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101. По имеющейся у FT информации, в 2021 году РФ выпустила около 50 таких ракет, тогда как в 2023 году — 420 ракет. Сколько российский оборонно-промышленный комплекс изготовил ракет Х-101 за первое полугодие 2024 года, неизвестно, но учитывая частоту их применения, бытует мнение, что статистика FT сильно занижена — раза так примерно в два.

Необходимо понимать, что крылатая ракета — это всё-таки не суперсовременный центральный процессор с 16 ядрами на «борту». Для создания её «мозгов» более чем достаточно российских компетенций в области проектирования и производства электроники. А всё остальное прекрасно вагонами завозится из Китая или по параллельному импорту, перекрыть который коллективный Запад в принципе не в состоянии, потому что это не в его юрисдикции.