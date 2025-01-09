Всё снимать придётся, потому что это условие урегулирования, озвученное Кремлём, а эти новые рестрикции вводят. Поразительно.

В странах коллективного Запада, вернее, среди некомпетентных политических функционеров, заполонивших все центры принятия решений, стало традицией постоянно форсировать провалы, превращая их в суперпровалы. Например, если раньше коллективный Запад мог просто заставить Украину исполнять Минские соглашения, отделавшись лишь признанием принадлежности Крыма, то сегодня и боевых действий бы не было, и развала европейской экономики бы не было, и поводов разбрасываться незаконными нелегитимными рестрикциями («санкциями»). Но в Вашингтоне и Брюсселе приняли традиционно самое плохое решение из возможных и продолжают его продавливать.

Так, сегодня агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что уходящая администрация Байдена напоследок готовится ввести против России ещё один пакет рестрикций («санкций»).

В подробности Reuters не вдаётся, но мы со своей стороны напомним, что полное и безоговорочное снятие с России всех западных санкций является официально объявленным президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года условием для урегулирования и восстановления отношений с Западом. Проще говоря, если Запад хочет жить спокойно, то ему придётся, нравится ему это или нет, идти на контакт с Москвой и полностью снимать все экономические и торговые ограничения, сколько бы их ни было. Дело здесь не в том, что для России эти рестрикции болезненны (они, скорее, для РФ являются занозой в мягком месте и пулей в животе для европейской экономики), а в том, что в рамках нового миропорядка, который обязан быть установлен по итогу украинского кризиса, зашедшего далеко за рамки самой Украины, никаким санкциям места быть не должно. И те, кто чуть что применяют механизм экономического воздействия на оппонента, обязаны будут с этим смириться.