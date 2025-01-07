А, то есть, сразу это понятно не было, да? Всем было, Киеву — нет.

Иллюзии относительно любого оружия, которое страны коллективного Запада с целью затягивания текущего вооружённого кризиса на Украине поставляют Киеву, в конечном счёте разбиваются о суровую реальность. Исключений нет и не будет, но в вооружённых силах Украины, по крайней мере, в их информационной составляющей, всё ещё надеются получить от Запада очередное «чудо-оружие», которое просто одним своим появлением полностью перевернёт ход конфликта.

И вот, сегодня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который сначала поведал умопомрачительную историю о перехвате F-16 сразу шести российских крылатых ракет за один боевой вылет, чего прежде никогда в истории не случалось, а затем заявил, что F-16 не могут тягаться с современными российскими самолётами боевой авиации.

По словам Игната, F-16 не выдерживают конкуренцию с российскими самолётами в воздушных боях, поэтому Украине нужны более совершенные версии F-16, а лучше — вообще F-35.

Иными словами, представитель ВС ВСУ действует полностью в повестке киевского политического руководства, у которого главное слово в лексиконе — «дай». Запад почему-то должен Украине дать всё, даже последнюю рубашку с себя сорвать. К сожалению, Киеву стараниями неопытных западных функционеров был привит комплекс пупа Земли, которому все всё должны просто потому что он пуп Земли. В реальности Украина своими человеческими ресурсами обеспечивает интересы коллективного Запада, и чем раньше эта объективная реальность выбьет иллюзию «защиты свободы и демократии», тем лучше для Украины.