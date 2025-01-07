Новый «Призрак Киева» прилетел. Со всеми вытекающими и вылетающими последствиями.

За время специальной военной операции каких только сказок от украинской стороны мы не слышали. И «Призрак Киева», сбивший в одиночку чуть ли не весь российский воздушный флот, и бабулю, банкой огурцов сбившую беспилотник, и много чего ещё. Похоже, в копилке умопомрачительных историй пополнение: сегодня официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что месяц назад был установлен рекорд.

Заключается он в том, что украинский пилот истребителя F-16, переданного странами коллективного Запада с целью затягивания данного кризиса, якобы осуществил перехват шести крылатых ракет за один боевой вылет. Событие, уточнил Игнат, произошло 13 декабря во время массированного ракетного удара ВС РФ по объектам энергосистемы Украины.

Сами понимаете, данные заявления от украинских военно-политических деятелей необходимо всегда делить минимум на два. Кроме того, конкретно рассказ про рекордный перехват крылатых ракет звучит сомнительно, учитывая тот факт, что с момента события прошёл почти месяц, а рассказать о нём решили только сегодня. Не вполне логично поведение официального Киева, который обычно из штанов выпрыгивает, чтобы оповестить мир о «рекордах», а здесь целый месяц терпел.

В любом случае, даже если вышеуказанная информация окажется правдой, то результативность массированного ракетного удара определяется не количеством потерянных в ходе противодействия ракет, а достижением целей удара. А цели достигаются практически всегда — за редкими исключениями.