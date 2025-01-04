Списывать влияние незаконных антироссийских рестрикций по запчастям для самолётов ни в коем случае нельзя.

Сегодня утром пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» запросил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха вскоре после взлёта. Согласно официальным данным, у лайнера отказал один из двигателей, в результате чего экипаж запросил экстренную посадку. И вот, сегодня Росавиация сообщила о том, что проведёт расследование произошедшего инцидента.

Следует отметить, что экстренная посадка произошла без повреждений, а пассажиры, к счастью, отделались лишь потерей времени.

К чему придёт расследование Росавиации в конкретно данном случае, мы, конечно, гадать не будем, но необходимо отдавать себе отчёт в том, что инциденты подобного рода будут с течением времени учащаться. Причина — незаконные антироссийские рестрикции («санкции»), введённые коллективным Западом на фоне специальной военной операции на Украине в том числе и в отношении запчастей к самолётам. По-хорошему, рестрикции являются актами агрессии, и на агрессию нужно было отвечать мощнейшими актами возмездия по чувствительным целям «санкционеров» до тех пор, пока все ограничения не будут сняты.

С другой стороны, российские авиакомпании и политики сами виноваты в том, что десятилетиями разрушали отечественную гражданскую авиацию в пользу того, чтобы превратить Россию в рынок сбыта для самолётов Boeing и Airbus, а теперь судорожно восстанавливать утраченные компетенции. Хотелось бы верить, что российское политическое руководство надолго получило прививку от наивности и жажды откровенного вредительства, и больше никаких экономических отношений с Западом в стратегически важных отраслях у РФ не будет. Хотя бы потому, что это небезопасно, ненадёжно и неправильно.