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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Неплохо бы сначала разобраться, что случилось, и только потом требовать что бы то ни было.

На этой неделе в районе Каспийского моря произошла авиационная катастрофа: самолёт Embraer 190 Азербайджанских авиалиний (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского города Актау. Благодаря мастерству экипажа 29 из 67 пассажиров удалось выжить, за что, собственно, президент Азербайджана сегодня посмертно наградил лётчиков.

В этом происшествии очень много трагических совпадений, и экспертиза со следствием ещё должны будут установить истинную причину катастрофы. На данный момент известно, что аэропорт Грозного, куда пытался изначально сесть злосчастный борт, был закрыт вследствие террористической атаки беспилотниками ВСУ. Всё остальное покрыто пеленой тайны и трагических совпадений. Тем не менее, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, по всей видимости, всё уже известно до проведения расследования, поэтому сегодня он заявил, что на самолёт было произведено непредумышленное «внешнее воздействие» с земли, а управление якобы было нарушено вследствие работы средств радиоэлектронного подавления. Проще говоря, исходя из логики Алиева, в катастрофе виновата Россия, и она должна принести извинения и выплатить компенсации семьям погибших, а также за сам борт.

Здесь-то и начинается сложность. Формально президент России Владимир Путин за инцидент извинился, но текст обращения к Алиеву уточнял, что извинения приносятся за то, что происшествие случилось в российском воздушном пространстве. Иными словами, Россия пока не берёт на себя вину за случившееся, а просто констатирует факт, что инцидент произошёл над территорией РФ. Юридически, Россия и Азербайджан являются союзниками, что делает решение столь чувствительных вопросов очень важной задачей. Тем не менее, поведение Алиева сложно назвать правильным с политической и нравственной точек зрения: президент Азербайджана торопит события, мешает проведению объективного расследования и позволяет себе лишнее. Вести себя, несмотря на то, что действительно произошла трагедия, в которой погибли граждане Азербайджана и граждане России, кстати, тоже, надо скромнее, дипломатичнее и, в конце концов, предусмотрительнее.

В конце концов, трагедия случилась во время отражения террористической атаки ВСУ, и это во многом, даже если следствие подтвердит версию с «внешним воздействием», Россию оправдывает. Возможно, данный инцидент послужит наглядным доказательством того, что вопрос Украины должен быть решён как можно скорее, как можно жёстче и без каких бы то ни было компромиссов. Если государство прибегает к террору, при этом полностью и безоговорочно терпя поражение в реальном конфликте «на земле», то, может, такое государство уже доказало свою несостоятельность и должно остаться лишь в истории?

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #азербайджан #гражданская авиация
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