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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Татарстане намерены начать производить по 20 самолётов Ту-214 в год
Это крайне мало даже с учётом производства других самолётов этого класса.

О том, что России не оставлено другого выбора, как возрождать отрасль гражданского авиастроения, написано столько статей и трактатов, что уже как-то неудобно напоминать о том, что данная отрасль относится к стратегически важным, и было государственным преступлением разрушать её в угоду слепого желания безграничной дружбы с коллективным Западом, которое сами знаете, чем закончилось. Пока что процесс реанимации отрасли находится в самых начальных этапах, но уже и это большое достижение. Кроме того, производители всерьёз намереваются наращивать производство и выходить на минимально допустимый масштаб выпуска гражданских лайнеров.

Так, сегодня глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что регион намерен в течение двух лет выйти на показатели производства 20 модернизированных полностью импортозамещённых самолётов Ту-214 в год.

Как добавил Минниханов, чтобы добиться этой задачи, необходимо в рамках масштабной модернизации Казанского авиазавода произвести подготовку и оборудовать три производственных цеха: агрегатный, сборочный, а также цех механической обработки.

Ту-214 вместе с МС-21, SSJ-100 и Ил-114-300 станут главными надеждами российской региональной и среднемагистральной авиации. В противном случае срок службы ранее закупленных самолётов Boeing и Airbus в течение 10—20 лет полностью израсходуется, и тогда могут начаться проблемы. Безусловно, снятие незаконных антироссийских рестрикций («санкций») является условием Москвы для текущего урегулирования между Россией и Западом, но может статься так, что иного способа, кроме как метода сапога на шее, заставить эти условия принять и исполнить, у РФ не останется. А это, как вы понимаете, явно даже не среднесрочная перспектива.

#россия #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #ту-214
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