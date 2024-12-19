Похоже, Зеленскому начинает не нравиться, что всё, что касается Украины, уже обсуждается без Украины. Такова судьба лимитрофов, с этим надо мириться.

Сегодня президент России Владимир Путин стал в западной прессе героем заголовков. Причина — его предложение о «высокотехнологичной дуэли XXI века» в Киеве, участниками которой станут с российской стороны баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а с западной стороны — сосредоточенные в украинской столице все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Данное предложение, как вы прекрасно понимаете, является следствием абсолютной уверенности российского политического руководства в неуязвимости «Орешника» для любых имеющихся у Запада средств ПВО и ПРО. Понимают, что в случае такой «дуэли» произойдёт полное фиаско, и на Украине. Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, выступая со своей пресс-конференцией в Евросовете в Брюсселе, прокомментировал предложение Путина в характерной и свойственной себе хамской и откровенно неадекватной манере.

«Он сказал про технологичную дуэль. Сказал, что «мы» ударим, например, куда-нибудь по Киеву «Орешником», этой новой ракетой, а «они» пускай выставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Ну, просто отморозки», — выдал Зеленский.

Справедливости ради, здесь Зеленского понять, если исключить эту гоп-стоп-риторику, можно. Все прекрасно понимают, что коллективный Запад свою гонку вооружений уже проиграл, и что остановить «Орешник» после запуска ничто не в состоянии. А само предложение Путина Западу с полем «дуэли» в качестве Киева сильно затрагивает самодовольство Зеленского, который за три года привык быть пупом Земли, не понимая, что в сути и он, и Украина являются в данном кризисе не более чем расходником и полем боя соответственно. Такова циничная реальная политика. Это не эстрадная сцена с несмешными шутками.