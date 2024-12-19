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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин предложил Западу «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве: один «Орешник» против западных сил ПВО и ПРО
Над «самостийностью» Украины глумятся уже все, даже главы государств.

Ещё прежний министр обороны Украины Алексей Резников призывал страны коллективного Запада использовать Украину как полигон для тестирования своих систем вооружений. Чего Резников в то время не учёл, так это того, что для России Украина тоже выступает в качестве полигона, причём с куда большими успехами, чем для Запада. И вот, поглумиться над «самостоятельностью» Украины решили в высшем политическом руководстве России. Так, президент России Владимир Путин предложил Западу помериться силами в Киеве, устроив в украинской столице «технологическую дуэль».

В предложении Путина эта «дуэль» выглядит следующим образом: Запад выбирает и озвучивает цель в Киеве, сосредоточит у этой цели свои средства противовоздушной и противоракетной обороны, после чего российская армия наносит по данной цели удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью.

Как отметил Путин, результат этой «дуэли» в качестве опыта будет полезен и для российской, и для американской стороны.

В целом данное предложение является демонстрацией абсолютной уверенности российского политического руководства в неуязвимости «Орешника» во время нанесения им удара по тому или иному объекту, а также уверенности в том, что у стран коллективного Запада в принципе как явление отсутствуют средства, способные предотвратить попадание данной баллистической ракеты по выбранной РФ цели.

Что же до Украины, то, как мы уже отмечали не раз, страна, вернее, её политическое руководство, свой путь выбрало: этот путь, несубъектный, несуверенный, и потому, собственно, он страшный для государства как такового.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #«орешник»
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