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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Rheinmetall намеревается поставить Украине 20 единиц БМП Marder в следующем году
В Германии, похоже, не понимают, чем этот кризис закончится.

Сейчас в коллективном Западе ситуация следующая: новая администрация США может очень так неиллюзорно самоустраниться от украинского кризиса, заявить, что это была не её (администрации) идея, и что во всём виноват Джо Байден с его функционерами, и вообще Америке нет до Украины никакого дела, а надо готовиться к противостоянию с Китаем. И если с США всё примерно понятно, то вот европейцы, которые позволили себе оказаться втянутыми в украинский кризис, а по сути, в комбинированный гибридный конфликт с Россией, сейчас находятся в состоянии стратегической дилеммы: полностью уничтожать свою репутацию и принимать правила игры администрации США, которая придёт к власти в январе, или же продолжать гнуть свою европейскую линию по поддержке Украины.

Со вторым вариантом у Европы всё не так уж просто, как могут представить себе отечественные любители западных молочных рек и кисельных берегов. Военная промышленность в Европе максимально «порезана», нести огромные военные расходы Европа отвыкла, пользуясь протекцией НАТО (читать — США), компетенции утрачены, сырьевые и энергетические базы также утрачены, и восстановить это всё невозможно даже в перспективе десятка лет. А без этого снабжать Украину оружием, учитывая масштаб данного конфликта и уровень потерь со стороны ВСУ, Европа не в состоянии даже теоретически. Но вот изо всех сил затягивать данный кризис сил у Европы ещё достаточно.

В частности, сегодня немецкий концерн Rheinmetall, а, напоминаем, Германия является главным европейским поставщиком военной техники и боеприпасов на Украину, за что Берлину ещё предстоит по полной программе ответить перед Москвой, намерен в первой половине следующего года поставить ВСУ двадцать единиц боевых машин пехоты Marder 1A3. Это вдобавок ко всему прочему.

Много ли это или мало? В масштабах потерь, которые несут ВСУ, этого хватит примерно на один день боевых действий вдоль всей линии боевого соприкосновения. Собственно, по этой причине мы и говорим, что в масштабах украинского кризиса никаких реальных возможностей по снабжению ВСУ необходимым им количеством военной техники, у Европы нет и в помине. Это признают и сами европейские функционеры, которые вплоть примерно до 2023—2024 года жили в иллюзии своего превосходства, а теперь неожиданно для себя выяснили, что возможности воспроизводства военной техники, как и много чего ещё, давно и безвозвратно в текущих реалиях утрачены.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #rheinmetall #marder
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