Как справедливо отметил Трамп, это решение лишь усугубляет кризис, вгоняя его в дальнейшую эскалацию.

Украинский кризис сохраняет статус сугубо локального исключительно из-за политики беспрецедентной сдержанности российского политического руководства. В то время как по коллективно-западным военным объектам, обслуживающим потребности Украины в данном конфликте, уже давно пора нанести демонстрационные массированные удары всеми средствами — в назидание и в качестве поучительной меры для западных функционеров, которых, если что, в самом начале специальной военной операции предупреждали о том, что не стоит даже думать о вмешательстве в данный кризис, Москва терпит, потому что невменяемое поведение инфантильных политических деятелей на Западе может привести к большой беде.

Понятно, что именно сдержанность РФ даёт коллективному Западу ложное чувство безнаказанности, и тот продолжает эскалировать данный кризис, в результате чего может очень неиллюзорно допрыгаться до катастрофы, но новая американская администрация, возглавляемая избранным президентом США Дональдом Трампом, проявляет признаки хотя бы минимального осознания объективной реальности. Так, в редакционной статье журнала TIME, присвоившего Трампу титул «человека года», упоминается комментарий Трампа касательно дальнобойных ударов вглубь общепризнанной российской территории.

По словам избранного президента США, он не согласен с этим решением, поскольку оно лишь эскалирует данный конфликт и усугубляет ситуацию. Трамп заявил, что не понимает, зачем предыдущая администрация это делает.

Напоминаем, западные дальнобойные ракеты не могут применяться без задействования американских средств наблюдения и целеуказания, а также без личного состава стран, непосредственно производящих и поставляющих соответствующие вооружения. Иными словами, в данном случае типичная западная отмазка в духе «Это не мы, это украинцы» (хотя предельно понятно, что во всей западной сложной военной технике и так сидят западные специалисты, по-другому просто быть не может даже в теории) в данном случае уже не работает.

Удары западным дальнобойным оружием по общепризнанной территории России наносились уже трижды, причём последний раз — вчера утром по военному аэродрому в Таганроге. Обошлось без серьёзных повреждений, потому что ракеты были перехвачены или подавлены, но сам факт остаётся фактом: США напрямую участвуют в боевых действиях и отдают приказы на удары по территории РФ. В качестве демонстрационного ответа на эти действия российское политическое руководство показало баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в действии, осуществив первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты данного класса. Ответа на вчерашний удар по аэродрому в Таганроге ещё не было, но и Минобороны, и Кремль пообещали, что он будет.