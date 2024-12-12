Здесь ведь как: надо ловить ветер перемен. Вот TIME этим и занимается. После того, как «человеком года» ранее стал Зеленский, никакой ценности в данном титуле нет.

Несмотря на то, что редакция журнала TIME пару лет назад очень сильно ударила по репутации издания, назвав Владимира Зеленского человеком года, к ценности данного титула, учитывая, что его, по сути, может получить кто угодно, устремилась в район плинтуса или даже цокольного этажа. Тем не менее, ветер перемен однозначно дует, и TIME своими парусами активно его ловит.

Так, человеком года на этот раз издание избрало Дональда Трампа. В качестве обоснования присуждения Трампу данного «титула» TIME упоминает, что избранный президент США продемонстрировал беспрецедентные для американского лидера качества: осуществил виртуозное политическое возвращение («камбэк»), пережил покушение, находясь на волосок (на ухо) от смерти, а теперь готовит масштабные перемены во внутренней и внешней политике Соединённых Штатов.

Помимо Трампа на звание «человека года» TIME номинировал ещё десять персон. Обсуждать это мы не будем, потому что бестиарий там весьма разномастный, да ещё и крайне неоднозначный с любой из точек зрения.

В целом, необходимо понимать, что нынешнее признание TIME кого бы то ни было «человеком года» имеет уже совсем не тот эффект, как раньше. Решения абсолютно политизированные, никакой объективностью здесь не то что не пахнет, здесь даже лучшая собака след объективности не возьмёт (потому что его нет), но журнал сделал приятное Трампу, поскольку, как мы уже ответили выше, его редакция просто ловит ветер перемен.