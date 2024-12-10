А каяться есть, в чём.

Как нетрудно понять, ситуация, которая имела место и пока ещё сохраняет актуальность в Курской области, не могла бы сложиться, если бы не откровенное вредительство (мы даже позволим себе назвать это саботажем) чиновников на местах, которые вместо того, чтобы обеспечивать оборонительные рубежи, продолжали верить в какие-то договорённости и, как ни в чём не бывало, собирать урожай на территориях, которые впоследствии были стремительно захвачены вооружёнными силами Украины. Все, кто устраивали саботаж, должны не просто покаяться, а далеко и надолго «присесть», но пока что, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, от чиновников не получается добиться даже первого.

«Им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — заявил Хинштейн, добавив, что ни одного чиновника пока не покаялось, хотя «грехи» за ними имеются.

Как мы теперь уже знаем, в результате вторжения ВСУ в Курскую область региону был нанесён огромный экономический ущерб. Будут ли с Украины и коллективного Запада требовать в обязательном порядке репарации на восстановление Курщины и «новых» регионов России, вопрос открытый, но наше мнение простое: требовать надо абсолютно обязательно, причём в огромных объёмах, а за отказ платить — грозить военно-техническим принуждением.

Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области после того как предыдущий губернатор, абсолютно не справившийся со своей задачей и, очевидно, покрывавший тех, кому, по мнению Хинштейна, надо покаяться, подал в отставку по собственному желанию. Хинштейн был назначен врио как кризисный менеджер, и в ближайшие месяцы уже можно будет судить о результатах его работы.