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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден призвал привлечь экс-президента Сирии Башара Асада к ответственности
Ты там сына своего к ответственности сначала привлеки. Покажи пример. А не пользуйся служебным положением с помилованием.

Степень лицемерия, которую позволяют себе инфантильные западные политические функционеры, уже поистине запредельна и не вызывает ничего, кроме отвращения. Так, стоило только президенту Сирии Башару Асаду утратить контроль над государством, что однозначно связано с предательством и подкупом в высшем военном руководстве страны, как отдельные функционеры начали позволять себе агрессивные риторические приёмы.

Так, пока ещё действующий, но готовящийся к уходу президент США Джо Байден заявил, что Асада необходимо привлечь к ответственности. Якобы за совершённые им в Сирии преступления, нарушения международного гуманитарного права и тому подобные любимые западными функционерами примеры.

Здесь нам хотелось бы напомнить господину Байдену о том, что во всём нужно демонстрировать личный пример. Например, Джо Байден мог отстраниться от многочисленных обвинений следствия в адрес его сына Хантера Байдена, дабы тот понёс ответственность за свои деяния, но почему-то решил использовать своё служебное положение и помиловать отпрыска, аргументировав это тем, что обвинения якобы были сфабрикованы. На самом деле, конечно же, ничего сфабриковано не было.

И вот так у них во всём: западные деятели могут творить, что хотят, и не нести за это никакой ответственности (но это пока), зато все остальные должны отвечать, стоит только этим функционерам пригрозить им пальчиком. В США забыли, что они больше не единственная сверхдержава на планете, да и то, пробыла она ею, в масштабах истории, сущее мгновение, не сумев воспользоваться ситуацией ни для чего другого, кроме обогащения собственных элит. Собственно, всё это является причиной, по которой мир сейчас стремительно переходит к многополярному устройству: бесконечное лицемерие и двойные стандарты Запада надоели всем; многие разве что пока побаиваются говорить это открыто.

#сша #политика #психиатрия #сирия
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