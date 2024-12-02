Рубрика «Новости свободы, демократии и верховенства права».

На протяжении десятилетий страны коллективного Запада учат всех подряд, хоть их об этом никто и не просит, тонкостям демократии, свободы и, что самое главное, верховенства права, когда никто, кем бы он ни был, не может уйти от ответственности за свои поступки. Когда-то давным-давно на Западе так, может быть, и работало, и то не факт, но сегодня, в период колоссального развития информационных технологий и бешеной скорости распространения информации скрывать наплевательское отношение стран Запада к собственным законам, когда им это выгодно, становится невозможно.

Так, сегодня пусть и уходящий, но пока ещё действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому по совокупности обвинений грозило до 25 лет лишения свободы. Байден-младший обвинялся в коррупции в особо крупном размере, употреблении осудительных веществ, незаконном приобретении оружия, уклонении от уплаты налогов, использовании поддельных документов и многом-многом-многом другом. Помилование подразумевает прощение всех совершённых Хантером Байденом правонарушений в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

По словам Байдена-старшего, обвинения в адрес его сына якобы сфабрикованы его политическими оппонентами в Конгрессе, и что якобы любой здравомыслящий человек понимает, что под обвинениями в адрес его сына нет ничего, кроме желания навредить непосредственно Джо Байдену.

Понятно, что родители всегда будут защищать своих детей и отказываться верить в то, что их отпрыски — злостные нарушители закона, причём по весьма тяжким статьям и при отягчающих обстоятельствах — но пользоваться президентским помилованием для спасения своего сына это что-то новенькое в коллективно-западной юридической практике.