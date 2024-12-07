Как уже отмечалось много раз, кто-то конкретно допрыгался.

Демонстративное применение Россией её новейшей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью, несмотря на различные надувания щёк и бравады в странах коллективного Запада, всё-таки посеяло в сознании их «лидеров» давно потерянное чувство страха перед лицом объективной реальности. Оно и немудрено: мало того, что Россия пошла на первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности, так ещё и сам удар выглядел завораживающе: ударяющие в комплекс предприятия «Южмаш» в Днепропетровске на скорости 3 км/c боевые блоки, на несколько секунд создавшие в районе удара «белую ночь», можно легко примерить на любой другой объект в зоне досягаемости этих ракет.

И вот, вчера прозвучала из уст президентов России и Беларуси прозвучало важное известие: «Орешник» будет размещён на территории Беларуси. Да, не сегодня и даже не завтра, а примерно во второй половине 2025 года, когда в РФ начнётся серийное производство данных систем вооружений. Тем не менее, данное заявление означает, что в России не рассчитывают на потепление в отношениях с Европой, и готовы грозить ей, напоминая, каково ныне её место и положение в мире.

Кроме того, сегодня Генштаб ВС Республики Беларусь придал будущему размещению «Орешника» военно-политический контекст. Согласно комментарию белорусского военного командования, размещение на территории РБ баллистических ракет средней дальности «Орешник», да ещё и с правом Минска на выбор целей для удара, является ответом на агрессивные действия США и Германии по развёртыванию ракетных систем в Европе.

Иными словами, происходит именно то, о чём российское политическое руководство многократно предупреждало западных функционеров: если будете продолжать действовать в том же духе, то РФ придётся отвечать, включая совсем неиллюзорную возможность военно-технического способа решения сложившейся проблемы.

Не забываем также о том, что Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по военным объектам стран НАТО — на случай, если до западных функционеров объективная реальность по-прежнему не «дойдёт». Ситуация опасная, куда более опасная, чем это было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны. Проблема лишь в том, что в те времена на Западе на руководящих должностях действительно были политики и мыслители. То же, что сейчас занимает кресла президентов/премьеров/канцлеров в той же Европе, цензурно и описать-то невозможно. Поэтому мы этим заниматься не будем.