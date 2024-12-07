Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Размещение «Орешника» в Беларуси является ответом на действия США и Германии — ГШ ВС РБ
Как уже отмечалось много раз, кто-то конкретно допрыгался.

Демонстративное применение Россией её новейшей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью, несмотря на различные надувания щёк и бравады в странах коллективного Запада, всё-таки посеяло в сознании их «лидеров» давно потерянное чувство страха перед лицом объективной реальности. Оно и немудрено: мало того, что Россия пошла на первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности, так ещё и сам удар выглядел завораживающе: ударяющие в комплекс предприятия «Южмаш» в Днепропетровске на скорости 3 км/c боевые блоки, на несколько секунд создавшие в районе удара «белую ночь», можно легко примерить на любой другой объект в зоне досягаемости этих ракет.

И вот, вчера прозвучала из уст президентов России и Беларуси прозвучало важное известие: «Орешник» будет размещён на территории Беларуси. Да, не сегодня и даже не завтра, а примерно во второй половине 2025 года, когда в РФ начнётся серийное производство данных систем вооружений. Тем не менее, данное заявление означает, что в России не рассчитывают на потепление в отношениях с Европой, и готовы грозить ей, напоминая, каково ныне её место и положение в мире.

Кроме того, сегодня Генштаб ВС Республики Беларусь придал будущему размещению «Орешника» военно-политический контекст. Согласно комментарию белорусского военного командования, размещение на территории РБ баллистических ракет средней дальности «Орешник», да ещё и с правом Минска на выбор целей для удара, является ответом на агрессивные действия США и Германии по развёртыванию ракетных систем в Европе.

Иными словами, происходит именно то, о чём российское политическое руководство многократно предупреждало западных функционеров: если будете продолжать действовать в том же духе, то РФ придётся отвечать, включая совсем неиллюзорную возможность военно-технического способа решения сложившейся проблемы.

Не забываем также о том, что Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по военным объектам стран НАТО — на случай, если до западных функционеров объективная реальность по-прежнему не «дойдёт». Ситуация опасная, куда более опасная, чем это было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны. Проблема лишь в том, что в те времена на Западе на руководящих должностях действительно были политики и мыслители. То же, что сейчас занимает кресла президентов/премьеров/канцлеров в той же Европе, цензурно и описать-то невозможно. Поэтому мы этим заниматься не будем.

#россия #политика #беларусь #белоруссия #«орешник»
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ночью наносили удары по объектам энергетики Украины
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
9
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
56
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
75
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
19
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
21
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
52
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
9
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
28

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
17:28
Это что же получается, каклы в силу своей природной тупости не на ту стрелягу с самого начала отчаянно мостурбировали? Ой вэй, бедненький "святой Javelin", тебя наш "Корнет" на повороте обошёл.
The National Interest: Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
Aleksandrs Ivanovs
17:23
Хоть все и считают Трампа бизнесменом, тем не менее, он-ПОЛИТИК, и от ЕГО политических решений очень многое зависит, например-став президентом, ЧАСТИЧНО снимет санкции с Китая и РФ... Китаю,крупнейшей...
Team Group выпускает оперативную память T-FORCE XTREEM CKD DDR5-8800, демонстрируя разгон 10000 МТ/с
E. S.
17:02
Автор попутал дедолларизацию - т.е. использование других существующих валют, с созданием новой расчетной валюты. Так вот Трамп заявил о новой валюте. А использования любых валют вместо доллара продолж...
Индия и Южная Африка отказались от дедолларизации в рамках БРИКС после предупреждений Трампа
Учи Сипласплас
16:55
А что по поводу 7а и 6а?
Google продлевает поддержку Pixel 6 и 7 до пяти лет
TM1
16:51
А для чего вообще игровые лаптопы? Это если места на столе нет? Или для постоянных поездок?
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
Руслан
16:51
Интелу это не помогло
Глава AMD прокомментировала слухи о своём родстве с основателем NVIDIA
TM1
16:47
начало в джунглях напомнило о Фаркрай - вот это был прорыв графики 20 лет назад, а Индиана - просто перегружена текстурами и тенями. Даже флагман на неоптимизированной споткнется.
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
corsi
16:46
Скорее уже очевидно, что не только Донбасс.
Военный ВСУ Фирсов: Украина стоит перед угрозой потери пяти городов Донецкой области
Станислав Белоусов
16:45
Все по плану.
В Центробанке РФ допустили, что инфляция в 2024 году превысит ранее прогнозируемый уровень
Андрей Трубников
16:45
Не путай процессоры и видеокарты. В сфере дискретных видеокарт АМД никого за пояс не засунула потому что продолжает традиции ATI, делая кривые карты и не менее кривые драйвера к ним.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем