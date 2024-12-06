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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Размещение «Орешника» в Беларуси будет идти параллельно с передачей этих комплексов РВСН РФ
Возможность теперь уже вполне себе реальность. Дело за малым: ждать.

Одним из самых популярных поисковых запросов за последние несколько недель является «Орешник». Оно и немудрено: новейшая российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой боевой частью была впервые применена в рамках боевых действий и нанесла такие повреждения заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что ни США, ни РФ предпочитают даже не публиковать кадры последствий. США — потому что это вызовет панику в коллективном Западе, Россия — потому что держит эти снимки в качестве ответных карт козырной масти.

И вот, судя по всему, «Орешник» будет размещаться в том числе и в Беларуси. Изначальный комментарий президента России Владимира Путина касательно данной темы носил характер «возможного» размещения соответствующей системы на территории РБ, но из последующего комментария стало очевидно, что данный вопрос не то что «возможен», а уже решён, и размещение «Орешника» в Беларуси — будет.

По словам Путина, размещение «Орешника» в Беларуси будет идти параллельно с передачей данных комплексов в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России, и начать данный процесс планируется во второй половине 2025 года, когда в России стартует серийное производство этих новейших баллистических ракет средней дальности.

Глава государства также отметил, что в Беларуси с советских времён сохранилась инфраструктура для размещения ракет данного класса, добавив при этом, что при размещении «Орешника» необходимо учесть вопросы минимальной дальности действия ракеты.

Иными словами, европейским странам необходимо начать очень хорошо задумываться над своим поведением и приступать к принятию единственно верных решений: к деэскалации кризиса с Россией. Москва оставляет за собой право на удары по территориям стран НАТО в случае, если эскалация кризиса вокруг Украины продолжится. И тогда посреди ночи станет светло как днём уже не в Днепропетровске, а где-то сильно западнее.

#россия #политика #беларусь #белоруссия #«орешник»
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