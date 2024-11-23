Старая западная забава возвращается. И кого винить в её возвращении, кроме западных функционеров? Вопрос, если что, риторический.

На этой неделе ВС РФ произвели так называемый деэскалационный, а по совместительству демонстрационный и испытательный удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске на Украине. Согласно сообщениям, время полёта данной ракеты от точки пуска на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области до Днепропетровска составило всего 5 минут.

Как вы понимаете, на Западе политические деятели, быть может, и поспешили «попонтить» и изобразить, что их этот удар не напугал, но в основные средства массовой информации тут же была спущена методичка о том, как освещать произошедшее. И освещают так, как и приказано: с опасением и нагнетанием истерии.

В частности, ряд изданий начали, имея некие исходные данные, подсчитывать подлётное время «Орешника» до европейских столиц. Весьма элементарно выяснилось, что «Орешник» легко и без какого бы то ни было шанса на сопротивление способен нанести удары по Берлину за 11—12 минут, по Риму за 13—14 минут, по Брюсселю за 14—15 минут, по Парижу за 15—16 минут и по Лондону — за 16—17 минут.

Политическая карта, указанная одним из европейских изданий, не соответствует объективной действительности, но мы оставим это на их совести.

Комментировать это достаточно просто. Дело в том, что именно коллективный Запад виноват в том, что старая забава с подсчётом подлётного времени российских/советских ракет вернулась. Именно коллективный Запад сознательно и, полностью игнорируя предупреждения РФ, разрушал систему безопасности в Европе и в мире в целом, в результате чего довёл ситуацию до Второй Холодной войны, как нынешнее положение дел описывают многие авторитетные политологи.

А ведь совсем недавно — в исторической, понятно, перспективе — Европа процветала, была лишена необходимости трястись и судорожно совершенствовать свои вооружённые силы, что к текущему моменту уже невозможно, поскольку момент безнадёжно и безвозвратно упущен, а также дружила с РФ, пользуясь её энергоресурсами и сплавляя свои товары на российский колоссальный прожорливый рынок. Теперь всего этого нет и, пока на Западе не произойдёт принятие новой реальности, для чего там потребуется полностью и начисто сменить все правящие элиты вместе с «говорящими головами», пути назад не будет.