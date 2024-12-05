Как говорится, вот и всё, ребята.

В текущем году Министерство промышленности и торговли России постановило, что российские авиационные предприятия должны за период с 2025 по 2026 год включительно выпустить 192 авиадвигателя для пассажирских самолётов МС-21, SJ-100 и Ту-214. Как вы понимаете, 192 авиадвигателя — это 96 самолётов, и такими темпами, в принципе, когда-нибудь в перспективе можно говорить о замещении недобросовестных поставщиков из Boeing и Airbus полностью отечественными пассажирскими лайнерами.

Но не тут-то было. Сегодня средства массовой информации, вчитавшиеся в новый проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, сообщили о том, что производство российских авиадвигателей на ближайшие два года снижено в полтора раза. Из проекта постановления следует, что за 2025—2026 годы российские производители должны выпустить не 192, а 128 авиадвигателей (50 ПД-8, 35 ПД-14 и 43 ПС-90 для SJ-100, МС-21 и Ту-214 соответственно) , что «срезает» максимально возможное количество производимых самолётов с 96 единиц до 64 единиц. И при таких обстоятельствах говорить о реальном импортозамещении в данной сфере уже как минимум неприлично.

С чем связано сокращение плана, не уточняется. Но нетрудно догадаться, что в России на данный момент просто не «раскочегарены» соответствующие производственные мощности, а без собственных авиадвигателей всё остальное уже совершенно бессмысленно.

Безусловно, российские производители сейчас уже освоили производство запасных частей для самолётов Boeing и Airbus, за счёт чего в значительной степени и поддерживается лётная годность соответствующих лайнеров, но всё это полумеры. Без возрождения собственной гражданской авиации всё бессмысленно, крайне опасно и несуверенно.