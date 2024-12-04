Трамп забыл, в каком году приходит на второй срок и сколько всего в мире за 4 года изменилось.

На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не придумал ничего лучше, как включить режим отчаявшейся сверхдержавы, утратившей свой статус, и пригрозить странам-членам БРИКС, в которых, напоминаем, проживает большая часть населения планеты и на долю которых приходится уже без малого 40 % мировой экономики, последствиями за «подрыв» влияния доллара в мировой экономике.

Публично, понятное дело, страны БРИКС отрицают свои попытки дружить против доллара и против США, но по факту, естественно, смысл именно в этом: в разрушении американской экономической гегемонии, построенной на экспорте инфляции в другие страны за счёт своей резервной валюты. Как следствие, в установлении многополярного миропорядка, который абсолютно естественен для планеты и сопровождал геополитику на протяжении тысячелетий. Иными словами, положение, которое имели США с 1991 года до примерно 2014 года — это, скорее, историческая аномалия, чем естественность.

И вот, прокомментировать угрозы Трампа вызвался президент России Владимир Путин, заявивший, что никто не сделал для подрыва влияния доллара в мире больше, чем сами Соединённые Штаты — через свою политику. Кроме того, добавил глава российского государства, Дональд Трамп четыре года отсутствовал в Белом доме, а за это время в мировой и в американской экономике произошли «определённые изменения».

Естественно, Путин намекает на то, что сегодня положение США в мире уже совсем не такое, какое было даже в 2020 году, не то что в условных 1990-х. Страны БРИКС уже активно применяют свои национальные валюты во взаиморасчётах, и виноваты в этом исключительно сами США, которые начали использовать доллар как оружие, как способ оказания давления на «неугодных».

Как уже отмечалось неоднократно, США по причине страшной деградации политических элит не смогли грамотно воспользоваться своим положением гегемона, обрушившимся на них в конце 1991 года. Всё своё положение США растеряли, ослабили своих союзников, антагонизировали по отношению к себе две других сверхдержавы — Россию и Китай, развязали массу вооружённых конфликтов, живут в долг и очень серьёзно деиндустриализованы. А ведь всё могло сложиться совсем иначе, будь у американских правящих элит хоть немножко дальновидности.