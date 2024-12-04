Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал экономические угрозы Трампа в адрес стран БРИКС
Трамп забыл, в каком году приходит на второй срок и сколько всего в мире за 4 года изменилось.

На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не придумал ничего лучше, как включить режим отчаявшейся сверхдержавы, утратившей свой статус, и пригрозить странам-членам БРИКС, в которых, напоминаем, проживает большая часть населения планеты и на долю которых приходится уже без малого 40 % мировой экономики, последствиями за «подрыв» влияния доллара в мировой экономике.

Публично, понятное дело, страны БРИКС отрицают свои попытки дружить против доллара и против США, но по факту, естественно, смысл именно в этом: в разрушении американской экономической гегемонии, построенной на экспорте инфляции в другие страны за счёт своей резервной валюты. Как следствие, в установлении многополярного миропорядка, который абсолютно естественен для планеты и сопровождал геополитику на протяжении тысячелетий. Иными словами, положение, которое имели США с 1991 года до примерно 2014 года — это, скорее, историческая аномалия, чем естественность.

И вот, прокомментировать угрозы Трампа вызвался президент России Владимир Путин, заявивший, что никто не сделал для подрыва влияния доллара в мире больше, чем сами Соединённые Штаты — через свою политику. Кроме того, добавил глава российского государства, Дональд Трамп четыре года отсутствовал в Белом доме, а за это время в мировой и в американской экономике произошли «определённые изменения».

Естественно, Путин намекает на то, что сегодня положение США в мире уже совсем не такое, какое было даже в 2020 году, не то что в условных 1990-х. Страны БРИКС уже активно применяют свои национальные валюты во взаиморасчётах, и виноваты в этом исключительно сами США, которые начали использовать доллар как оружие, как способ оказания давления на «неугодных».

Как уже отмечалось неоднократно, США по причине страшной деградации политических элит не смогли грамотно воспользоваться своим положением гегемона, обрушившимся на них в конце 1991 года. Всё своё положение США растеряли, ослабили своих союзников, антагонизировали по отношению к себе две других сверхдержавы — Россию и Китай, развязали массу вооружённых конфликтов, живут в долг и очень серьёзно деиндустриализованы. А ведь всё могло сложиться совсем иначе, будь у американских правящих элит хоть немножко дальновидности.

#россия #сша #политика #финансы #экономика #дедолларизация
+
Написать комментарий (0)
Генсек НАТО намекнул, что Украине необходимо усиливать мобилизацию
Позиции Москвы и Киева по мирному урегулированию несовместимы — МИД РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
9
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
5
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
18
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
66
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
6
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12

Сейчас обсуждают

Застенчивая Катя
20:47
Да не, как раз наоборот. Когда древние укры Чёрное море выкапывали, сильно потели и пердели, началось глобальное потепление и ледники отошли.
Арктические льды могут полностью растаять за ближайшие три года
Игорь Селантьев
20:39
Ага... А корова станет привычным домашним животным в каждой городской квартире.
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
unhurtable
20:31
Да, будь патриотом - запор покупай!
Новая модель Volvo XC60 Winter Editionы была раскуплена за 2 минуты
San Sanich
20:29
250 баксов за B580? Трындец RTX 3050.
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
Федя Бобров
20:23
Если хотите уничтожить у себя оставшиеся нервы и выкинуть деньги ,то вы купите это конченое вечно тормозящее уродское китайское гамно .Которое ещё и сука гадит тебе рекламой и постоянно кудато само тв...
Redmi 9 и Redmi Note 9 начали получать MIUI 12.5 Enhanced Edition
ЧatoБoт
20:19
Трусикер, тебе кто разрешил вылезти из навозной кучи?
На Балтике экипаж корабля РФ обстрелял вертолет армии Германии сигнальными ракетами
Алексей Сапушев
20:18
Новость из разряда про российскую авиацию - когда-то что-то создадим и это что-то будет самым мощным в мире. Никто уже не верит подобным фантазиям, за исключением тех кто пишет про это
В России в течение 5 лет планируют создать самый мощный в мире 100-петаваттный лазер
gotreksson
20:18
https://www.sanyglobal.com/press_releases/4078/
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
Майкопское Честное
20:16
Ещё как!
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
gotreksson
20:16
Пора вводить уголовную ответственность за глупые коменты. Грузоподъемность не равно подъем этого веса на стреле. Ну так... если что.
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем