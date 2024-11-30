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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп пригрозил странам БРИКС последствиями за подрыв гегемонии доллара
Как будто мнение США ещё кто-то, кроме их подчинённых, воспринимает и учитывает в международных отношениях.

Как вы знаете, Дональд Трамп является ставленником той части американских элит, которой чужда идея глобалистского проекта неоконсерваторов и неоимпериалистов, и которая взамен исповедует идеологию «America First». С этой позиции заявления и действия Трампа и представителей его будущей администрации вполне логичны. Проблема лишь в том, что предыдущие администрации так сильно подорвали позиции США, что вряд ли из сложившейся ситуации, когда всё большему количеству стран на планете безразлично мнение дяди Сэма, Вашингтон может выбраться, тем более за несчастные четыре года второго срока Трампа.

Тем не менее, национально-ориентированная риторика Трампа никуда не уходит. Так, в своей социальной сети Truth Social Трамп затронул тему активно создаваемой сейчас странами БРИКС альтернативной финансовой системы, апогеем которой очень так неиллюзорно может стать создание новой глобальной резервной валюты.

Нетрудно догадаться, что благополучие США, целиком и полностью построенное на господстве доллара в международной торговле, в особенности нефтью (за это доллар США и называют нефтедолларом), от реализации данного плана упадёт куда-то пусть и не в район плинтуса, но очень низко. И вот, Трамп решил включить «ястреба» и вздумал даже пригрозить странам БРИКС тяжёлыми последствиями, если они продолжат действовать в том же духе и подрывать главенство доллара.

По словам Трампа, «идея того, что США будут просто стоять и смотреть, как страны БРИКС уходят от доллара, окончена». Избранный президент заявил о требовании приверженности стран БРИКС тому, что они не станут создавать альтернативную резервную валюту и не будут поддерживать любую другую валюту в качестве замены «могучему доллару США». В противном случае, продолжил Трамп, эти страны будут обложены 100-процентными тарифами и должны быть готовыми к тому, что американский рынок для них будет закрыт.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменят доллар США в международной торговле. А любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать ручкой Америке [как рынку сбыта товаров — прим. ред.]», — выдал Трамп.

Понятно, что в первую и последнюю очередь Трамп обращается к Китаю, для которого США являются главным торговым партнёром. Данный факт очень многие эксперты, аналитики и прочие политологи постоянно забывают, но Китай зависит от США в поистине безумной степени. Как бы то ни было, доллар уже безвозвратно утрачивает свои позиции, причём по вине американского политического руководства, решившего использовать свою резервную валюту как оружие и способ оказания давления на «неугодных». При такой политике всем будет откровенно безразлично, какие истерики закатываются в Белом доме: от доллара неизбежно уйдут. Как ушли в своё время и от британских фунтов. Что же до Трампа, то никаких иллюзий о возможной нормализации отношений с США в период его президентства питать не стоит.

#сша #финансы #экономика #психиатрия #брикс #дедолларизация
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