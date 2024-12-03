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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Парламент Южной Кореи объявил военное положение недействительным и проголосовал за его отмену
Похоже, всё.

Поскольку в Южной Корее, при всей абсолютной фиктивности её демократии, всё-таки существует система сдержек и противовесов в лице разделения власти, а также действует какая-никакая, но всё-таки оппозиция, то у президента отсутствуют всеобъемлющие полномочия, и он обязан считаться с мнением парламента. Так, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому грозит импичмент, стал одним из инициаторов военного переворота и организации военного положения в Сеуле, дабы избежать этого самого импичмента и, как следствие, суда за государственные преступления.

У оппозиции в южнокорейском парламенте, впрочем, оказалось достаточно голосов, чтобы в экстренном порядке провести голосование об отмене введённого президентом военного положения. Южнокорейская оппозиция признала военное положение недействительным, действия военных и президента неконституционными и, как следствие, незаконными (со всеми вытекающими из этого последствиями).

Сам военный переворот при этом пока не остановлен. Важно понимать, что после произошедшего президенту страны остаётся либо бежать, либо садиться в тюрьму, либо продолжать вести военный переворот. Так что ситуация далека от стабилизации, но ближайшие часы и, возможно, дни, расставят все точки над i.

#политика #южная корея
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Кризис в Южной Корее: в стране объявлено военное положение, президенту грозит импичмент
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