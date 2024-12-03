Всё так, как и должно быть.

В России следить за политикой Южной Кореи традиционно не особо принято, поэтому многие происходящие там события кажутся внезапными, случайными и вообще странными. Тем не менее, ничего в этом мире не происходит просто так и без серьёзных на то причин. Так, сегодня в Южной Корее начался политический кризис: президент страны Юн Сок Ёль заявил об угрозе импичмента ему и ввёл военное положение. Уже сейчас в Сеуле можно наблюдать военную технику.

Работа парламента в Сеуле парализована, введён запрет на проведение митингов и собраний, деятельность партий заблокирована. По сути, разворачивается что-то, очень напоминающее военный переворот. А если что-то выглядит, звучит и пахнет как военный переворот, то, вероятно, это он и есть. И бытует мнение, что его инициатором является сам Юн Сок Ёль, прекрасно понимающий, что голосование за его импичмент состоится и будет реализовано. Сам президент, естественно, делает вид, будто переворот осуществляют просеверокорейские и прокоммунистические силы в стране.

Вместе с тем в Южной Корее введён контроль за публикуемой в СМИ информацией. Правящая партия призывает военных не исполнять незаконные приказы президента. Как вы понимаете, всё вышеперечисленное — это очень свободно, демократично и вообще в рамках порядка, основанного на правилах.

Следует помнить, что до последних десятилетий Южная Корея не особо-то отличалась от Кореи Северной в плане политического устройства. Различные военные перевороты с последующими диктатурами — это вообще естественное для послевоенной Кореи положение дел. Если военный переворот провалится, то его зачинщиков будет ждать крайне незавидное будущее, поэтому ситуация в Сеуле крайне напряжённая и опасная.

МИД России призвал всех россиян, по тем или иным причинам находящихся в Южной Корее, избегать скоплений людей и, по возможности, оставаться в безопасных местах, избегая лишних посещений чего бы то ни было.