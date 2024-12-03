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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине сообщили о повреждении энергетического объекта в Ровенской области
И даже его обкладка защитными габионами не помогла. Так бывает.

Несмотря на то, что массированные комбинированные удары ВС РФ по объектам энергетики Украины наносятся не так часто, как их следует наносить, точечные удары при этом продолжаются практически ежедневно. Так, сегодня ночью в результате атаки ударными беспилотниками «Герань-2» был повреждён энергетический объект в Ровенской области. Об этом сообщили официальные украинские власти.

Какой конкретно объект был повреждён, представители Киева не уточняют, но зато публикуют кадры того, как пожарные расчёты занимаются тушением возгорания. Тот факт, что это возгорание имело место, а на кадрах можно заметить расположенные вокруг объекта защитные габионы (те самые кубы-тюки с наполнителем на заднем фоне), свидетельствует о том, что была поражена распределительная подстанция, а пожар — это горение трансформаторного масла.

Необходимо помнить, что в Ровенской области расположена одноимённая Ровенская АЭС. Непосредственно по машинным залам атомных электростанций ВС РФ наносить удары, естественно, не будет, потому что нужно сохранять образ главного мирного атомщика планеты, а вот по распределительным подстанциям наносить удары не просто можно, а даже нужно.

Следует отдавать себе отчёт в том, что ликвидация энергетического потенциала Украины автоматически ликвидирует и её военно-промышленный, транспортный и экономический потенциалы. К сожалению для простых украинцев, киевское политическое руководство выбор сделало, отказавшись и от переговоров, и постоянно эскалируя данный конфликт. Так что предсказания украинских энергетиков о жизни по 12—16 часов в сутки без электричества — это вполне себе реальная перспектива.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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