Мириться надо было, когда предлагали, а не пальцы веером гнуть.

Как вы прекрасно знаете, украинское политическое руководство своими необдуманными действиями в целях PR довело ситуацию в собственной стране до запредельного уровня вооружённой эскалации. Россия регулярно наносит массированные удары по объектам энергетики, на Украине из-за этого серьёзнейшие перебои в электроснабжении и веерные отключения, и существует какое-никакое, но всё-таки понимание того факта, что ещё парочка таких массированных ударов, и про электричество на Украине будут разве что читать в учебниках физики.

Судя по всему, украинские энергетики вполне логично делают ставку на то, что официальный Киев под науськивание своих западных спонсоров продолжит эскалировать конфликт и, тем самым, провоцировать Россию на обесточивание Украины. Так, по словам директора Центра исследования энергетики Украины Александра Харченко, украинцев ждёт тяжёлая в плане электроснабжения зима.

По словам эксперта, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий и погоды. Если зима будет относительно мягкой, российские ракетные удары прекратятся, а энергетики сумеют восстановить повреждённые объекты, то отключения света в стране будут проводиться на 2—4 часа в сутки. Если же удары продолжатся, а зима будет холодной, то перебои в электроснабжении могут затянуться и на 12, и даже на 16 часов в сутки.

Как уже отмечалось неоднократно, удары по энергосистеме Украины должны производиться не в качестве назидания или воспитания киевского политического руководства, а осуществляться регулярно. Только так можно полностью подорвать военно-промышленный потенциал страны, ныне носящий больше статус кустарного, и обезопасить жителей приграничных регионов России от постоянных атак беспилотниками, а также окончательно ослабить экономику Украины, дабы она всё более и более тяжёлым камнем висела на шее коллективного Запада, которого и так уже лихорадит по причине утраты своих экономических и политических позиций на мировой арене. Как вы понимаете, по-хорошему официальный Киев не хочет, ну а когда мирные методы исчерпываются, то в ход вступает силовое принуждение.