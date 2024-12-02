Ничего. Главное, что канцлер ФРГ обещает помогать Украине. Так ведь?

Последние годы в Германии происходит стремительная деиндустриализация и, как следствие, стремительное снижение немецкого влияния на глобальную политику. Страна попросту теряет свои рычаги влияния на мир. Главным рычагом влияния Германии на мировую политику, если то, что делает официальный Берлин, конечно, можно назвать влиянием, является немецкая автомобильная промышленность. Данная отрасль крайне ресурсо- и энергоёмкая, и, как вы понимаете, отрезав саму себя от российских поставок этих самых ресурсов и энергии, Германия попала в вышеуказанное положение.

Дошло уже до того, что знаменитые немецкие автоконцерны снижают заработные платы рабочим и даже допускают возможность закрытия заводов на территории Германии. По этому поводу рабочие проводят забастовки. Так, сегодня агентство Reuters сообщило, что забастовки распространились на девять предприятий Volkswagen по производству автомобильных компонентов и сборке самих автомобилей из этих компонентоа.

Участники забастовки прекратили работу на два часа, фактически остановив на это время производственные линии, а затем уйдя с работы пораньше, в знак протеста против снижения заработной платы на 10 % (да, всего на 10 %, а уже какая реакция, и ведь это только начало процесса: зарплаты будут снижаться и дальше, и увольнять людей будут и дальше).

Во всей этой ситуации показательно то, что сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, нет, не спасти Volkswagen и влить в него деньги для стабилизации ситуации, а перечислить эти деньги на Украину, чтобы та продолжала оказывать бессмысленное сопротивление российской специальной военной операции.

Смотреть на это всё, с одной стороны, больно, потому что немецкий автопром это имя нарицательное, с которым живёт уже не одно поколение людей. А с другой стороны, Германия ведь захотела вырыть яму России, присоединилась к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям») — с целью, чтобы уровень жизни в РФ рухнул до такого уровня, при котором люди начали бы выть. Не получилось. Теперь же время падать в свою выкопанную для другого яму. И вот она — истинная высшая справедливость.