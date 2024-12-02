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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Наша поддержка Украины не ослабнет»: Шольц выступил с предсказуемым заявлением по итогам переговоров с Зеленским
Комментарий неправильный, Шольц. Как там Volkswagen поживает, кстати?

Уровень общественной поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца, как и всего федерального правительства, в немецком обществе находится где-то ниже уровня плинтуса, и при этом постоянно падает. Искренне верующие в свои глупые заявления и считающие свои неадекватные действия гениальными немецкие функционеры не понимают, как так происходит и в чём причины и следствия текущих событий, поэтому мы и наблюдаем полный отрыв функционеров от страшной действительности.

Так, сегодня в Киев с первым за всё время российской специальной военной операции визитом прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Сети успели расплодиться различные версии причин этого визита, но, по всей видимости, ничего хорошего для Украины немецкий канцлер не привёз. По итогам встречи с исполняющим обязанности вследствие утраты легитимности по причине отмены выборов по надуманному предлогу президента Украины Владимиром Зеленским Шольц заявил, в общем-то, то, что и так все ожидали: что Германия продолжит оказывать Киеву поддержку в текущем конфликте.

«Мой посыл из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабнет. Мы будем поддерживать украинский народ — столько, сколько потребуется», — выдал Шольц.

Вероятно, немецкое общество должно бесконечно обрадоваться тому, что их деньги будут продолжать уходить на финансирование боевых действий на Украине вместо того, чтобы поддерживать десятками, сотнями и тысячами закрывающиеся немецкие предприятия малого, среднего и уже даже крупного бизнеса. Дошло уже до совершенно беспрецедентных решений: о закрытии немецких предприятий концерна Volkswagen по причине экономической нецелесообразности производства автомобилей на территории Германии. А ведь всему виной разрыв Берлином отношений с Россией, которая не только была колоссальным рынком сбыта для немецких автомобилей, но и обеспечивала Германию дешёвыми энергоносителями, за счёт которых немецкая экономика, собственно, и сохраняла конкурентоспособность. Что ж, теперь пора Германии начинать жить по средствам — то есть, весьма и весьма небогато.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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