Миллиардер назвал это финансированием бесконечного конфликта.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что уходящий президент США Джо Байден, стремясь максимально затянуть украинский кризис и не дать новому президенту Дональду Трампу распутать данный клубок, «тайно» призвал Конгресс выделить дополнительно $24 миллиарда на финансирование Украины в следующем году.

Правда это или нет, и как вообще возможно «тайно» провернуть подобные вещи, которые, тем более, сразу же стали достоянием прессы, сейчас не важно. Важно то, что будущие члены администрации Трампа легко верят в то, что «хромая утка» способна конкретно «нагадить».

Так, миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в администрации Трампа возглавит свежеобразованный Департамент государственной эффективности США, прокомментировал вышеизложенную информацию, назвав её «ненормальным» развитием событий, а также заявив, что администрация Байдена изо всех сил продолжает финансировать этот бесконечный конфликт.

Напомним, что Трамп одержал победу на выборах за счёт заявлений о стремлении к тому, чтобы для США первоочередной задачей было именно благополучие Америки и американцев. То есть, всё внимание администрации должно быть сосредоточено на внутренних проблемах страны, а не на бесконечном финансировании проектов по «сдерживанию» и «ослаблению» России, которые по факту привели лишь к её усилению во всех смыслах.