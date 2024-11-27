Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск раскритиковал призыв Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных $24 млрд для Украины
Миллиардер назвал это финансированием бесконечного конфликта.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что уходящий президент США Джо Байден, стремясь максимально затянуть украинский кризис и не дать новому президенту Дональду Трампу распутать данный клубок, «тайно» призвал Конгресс выделить дополнительно $24 миллиарда на финансирование Украины в следующем году.

Правда это или нет, и как вообще возможно «тайно» провернуть подобные вещи, которые, тем более, сразу же стали достоянием прессы, сейчас не важно. Важно то, что будущие члены администрации Трампа легко верят в то, что «хромая утка» способна конкретно «нагадить».

Так, миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в администрации Трампа возглавит свежеобразованный Департамент государственной эффективности США, прокомментировал вышеизложенную информацию, назвав её «ненормальным» развитием событий, а также заявив, что администрация Байдена изо всех сил продолжает финансировать этот бесконечный конфликт.

Напомним, что Трамп одержал победу на выборах за счёт заявлений о стремлении к тому, чтобы для США первоочередной задачей было именно благополучие Америки и американцев. То есть, всё внимание администрации должно быть сосредоточено на внутренних проблемах страны, а не на бесконечном финансировании проектов по «сдерживанию» и «ослаблению» России, которые по факту привели лишь к её усилению во всех смыслах.

#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
«Ждите»: зампостпреда РФ при ООН предупредил Запад о праве России на зеркальный ответ на удары западным оружием
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
53
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
43
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
11
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
9

Сейчас обсуждают

Бахтиер Кудратуллаев
22:18
это он пытается быть в тренде. чё до деда докапался.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Иванов Дмитрий
22:16
бред ...
Индия может закупить у Российской Федерации бомбардировщики Ту-160М
Панкрат Антипов
22:15
Походу нормально долбануло, сижу в отрыве от новостей! Жду результатов удара по. Вашингтону!
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
Бахтиер Кудратуллаев
22:14
мммм. не удивительно. страно что про приют детей не написали. а точно от местных? подконтрольный тг канал трухи неиначе
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
Александр
22:12
за 25-30 можно 12700к взять
Будущий народный Core Ultra 5 225F оказался на 43% быстрее Core i5-12400F
Зю
22:06
Причина тряски??
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
unhurtable
22:04
Да ладно, опять сказки венского леса поперли - в 22то году вышли простые 5600(крайне незначительно медленней X версии, потому долго и не выходили), а уж 5600X были в конце 20го. Сток 8700K, кстати вов...
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
От LoL до KeK один шаг
22:03
Ахах, дно))
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Валерий Агапов
22:02
Они не тупые, а Ёкнутые, Задорнов смягчил. но в данном случае возможно всё равно стало известно всем, а раньше было известно кому надо. Да и это семечки. Не так давно была инфа о подземном городе под ...
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
GnaGS1eR
21:57
Мать STRIX X870E-E GAMING WIFI, 9800X3D, память 8000 Expo от G.Skill. Память заработала сразу (2 плашки). А так да, память выше 6000 смысла особо не имеет.
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем