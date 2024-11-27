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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на финансирование Украины — СМИ
Вот бы кто-нибудь запросил $24 млрд на финансирование восстановления дряхлеющей инфраструктуры всех типов в США. Ах, если б, ах, если б...

Уходящая администрация США настолько помешана на идее противостояния России и её «ослабления», что готова отдать последнюю рубашку — понятное дело, не свою, а государственную — лишь бы затянуть сей процесс ещё на несколько месяцев. Так, сегодня издание Politico сообщило, что администрация президента Джо Байдена «тайно» запросила у Конгресса США дополнительные $24 миллиарда на финансирование украинского проекта.

Не берёмся судить, как подобные вещи можно делать «тайно», но сам факт, что уходящая неоконсервативная и откровенно невменяемая администрация готова максимально «нагадить» избранному президенту Дональду Трампу, который, по сути, избрался на лозунгах о важности Америки для американцев, а также на лозунгах о готовности завершить бесконечные финансируемые Вашингтоном войны, включая конфликт на Украине, вызывает серьёзнейшие опасения.

Перед нами типичные кризисные явления в верхушке американских правящих элит, и бытует вполне справедливое мнение, что без «зачистки» поджигателей войны в этих элитах обойтись не удастся: эти люди будут всячески саботировать решения Трампа, как оно, собственно, и было в первый срок его президентства.

Надежду даёт разве что тот факт, что к этому президентству Трамп подходит уже без иллюзий и в более высокой степени готовности: в частности, собранная им команда, которую, к слову, ещё должен утвердить Конгресс, вполне способный этого может и не сделать, полностью разделяет видение Трампа ситуации и согласна с ним в плане расстановки приоритетов.

Что же до украинского кризиса, то он давно уже дошёл до той стадии, когда его завершение обязано быть полностью, безоговорочно на российских условиях. Так или иначе. И вот здесь проблема: признать условия России — обозначить поражение коллективного Запада. Не признавать условия России — обрекать Украину ещё на несколько лет боевых действий с неизбежным возвращением к предыдущему пункту. Выхода и у Киева, и у Вашингтона, и у Берлина с Лондоном и Брюсселем нет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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