Удары по территории Украины к просветлению на Западе не приводят. Выводы?

Сегодня Минобороны России подтвердило, что донесения различных источников об очередном применении ВСУ американских оперативно-тактических ракет ATACMS являются правдой. Удары были нанесены 23 и 25 ноября по дивизиону С-400 и аэродрому Курск-Восточный соответственно. В обоих случаях ракеты были перехвачены, а пропущенные ракеты нанесли лишь незначительный урон, но здесь, как вы прекрасно понимаете, важны не результаты, а сам факт удара как такового: ущерб мог бы быть куда более серьёзным, потери в личном составе значительными, и всё это, как вы знаете, невозможно без прямого участия специалистов из США, осуществляющих наведение, целеуказание и загрузку полётных заданий.

Минобороны России уже заявило о подготовке ответных действий, но заявление, подразумевающее жёсткий удар возмездия, без вещественных доказательств выглядело бы странно. Поэтому сегодня российское оборонное ведомство опубликовало фотографии обломков ракет ATACMS, прилетевших в Курскую область 23 и 25 ноября.

На кадрах видно, что перед нами именно обломки ATACMS, что неоспоримо доказывает участие США в ударе по общепризнанной территории России. Как мы уже отметили выше, совершенно не важно, что удар не достиг своей цели, важен сам факт его осуществления, ведь цели он достигнуть мог, и тогда бы получилось, что США напрямую участвовали бы в повреждении/уничтожении условного зенитно-ракетного комплекса и в значительном повреждении аэродрома.

Силами противовоздушной обороны серьёзных последствий удалось избежать, но это не отменяет необходимости нанесения удара возмездия. Как уже отмечалось неоднократно, на Украине по-прежнему, несмотря на два года ударов по энергосистеме, избыточно много электричества, за счёт которого в том числе собираются многочисленные дроны, каждый день десятками намеренно и демонстративно залетающие на общепризнанную территорию России. Этого электричества должно стать сильно меньше или же вообще не стать. Безусловно, данное обстоятельство будет сулить большие страдания для населения Украины, но когда выбор стоит между безопасностью собственного населения и комфортом населения страны-противника, то это, как вы понимаете, и не выбор вовсе.