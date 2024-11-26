Кто-то, кажется, конкретно допрыгался.

Как мы уже не раз говорили, на Украине не для того во власть было посажено экстремистски настроенное политическое руководство, чтобы заботиться об интересах собственной страны и собственных граждан. Цель этого политического руководства одна — бесконечно в интересах коллективного Запада провоцировать Россию и делать её неизбежную победу в текущем конфликте как можно более дорогостоящей во всех смыслах. Если в результате этого процесса от Украины, условно говоря, камня на камне не останется, кураторов Киева это совершенно не беспокоит. Отсюда и поведение киевских функционеров, которые не поняли даже прямого намёка на страшные последствия применения западного дальнобойного оружия вглубь общепризнанной территории России.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях, в ответ на что Россия осуществила первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном исполнении. В результате этого удара был очень надолго выведен из строя завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Но реальность такова, что это официальный Киев не отрезвило. Уже на выходных стали поступать сообщения о повторном применении ATACMS со стороны Украины в Курской области, однако официальных подтверждений данной информации не было. До сегодняшнего дня.

Сегодня Минобороны России выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что по объектам в Курской области за последние три дня были дважды нанесены удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Первый удар произошёл 23 ноября по позиции дивизиона ЗРК С-400. В результате три из пяти ракет были перехвачены и уничтожены, а две достигли цели, повредив радиолокационную станцию ЗРК С-400 и ранив личный состав.

Второй удар был произведён 25 ноября: целью стал аэродром Курск-Восточный в районе населённого пункта Халино. Семь из восьми запущенных ракет были сбиты, одна достигла цели, незначительно повредив объекты аэродромной инфраструктуры и легко ранив двух военнослужащих.

Минобороны заявило о подготовке ответных действий на вышеуказанные обстрелы. Напоминаем, что применение ATACMS невозможно без использования инфраструктуры и специалистов из США, которые и осуществляют целеуказание и наведение соответствующих средств поражения. Ситуация крайне тревожная, ведь США совершенно безразлично, сколько ударов возмездия будет нанесено по Украине, а наносить демонстрационные удары непосредственно по США — это крайне высокий риск.