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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США полагают, что Россия повторит применение новейшей БРСД «Орешник»
Обязательно повторит. Причём если заиграетесь, то по вашей территории.

У любого вооружённого конфликта со всех сторон должна быть логика. Логика США в поддержке Украины против России в том, чтобы не дать РФ усилиться во всех без исключения аспектах. Как вы понимаете, если в результате этого стремления произойдёт ядерный конфликт, в ходе которого мнение США перестанет озвучиваться по причине уничтожения всего северного полушария Земли, то это Вашингтону совершенно невыгодно. Поэтому произведённый на этой неделе удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по Украине всё-таки вызвал на Западе пусть и не озвучиваемое открыто, но всё же ощущение страха за своё будущее.

В частности, американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) предположил, что Россия продолжит применять свои БРСД «Орешник» или же подобные ему баллистические ракеты «в ближайшие дни». В качестве частичного обоснования своего прогноза ISW напомнило о том, что Россия с 23 по 24 ноября закрывает часть воздушного пространства с целью испытания некой ракетной системы.

На самом деле, применение «Орешника» больше будет зависеть от действий коллективного Запада. Поняли ли там, что им пора сматывать удочки и выметаться с Украины во всех смыслах, или же эскалация продолжится, а, значит, «Орешник» вполне может совсем не иллюзорно ударить по военным объектам Британии или США, о чём Лондон и Вашингтон уже были предупреждены российской стороной на высшем уровне, вопрос, к сожалению, открытый. Действующие политические функционеры на Западе настолько невменяемы и не понимают простых вещей, что ожидать от них можно какой угодно катастрофической глупости. И к тому, что на эту глупость придётся отвечать вбиванием разума через «Орешник» и иже с ним, нужно быть готовыми.

#россия #украина #политика #боевые действия #«орешник»
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