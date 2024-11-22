Данное оружие — полностью новое, а не модернизация старого, как это пытаются выдать дилетанты.

Вчера ВС РФ успешно осуществили по территории Украины боевое применение и одновременно с этим и боевое испытание новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Данное оружие было представлено и продемонстрировано в своём гиперзвуковом неядерном оснащении в качестве возмездия, назидания за санкционированный США и Британией удар ВСУ своими дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. По сути, ключевыми адресатами демонстрационного удара стали именно Вашингтон и Лондон, и теперь им решать, прилетит «Орешник» уже по территории США и Британии или же украинский кризис всё-таки будет деэскалирован посредством безоговорочного выполнения всех до единого российских условий.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны и представителями российского оборонно-промышленного комплекса, в рамках которой принял предложение командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) на принятие «Орешника» на вооружение.

Вместе с тем Путин развеял фантазии киевского политического руководства о том, что «Орешников» у России «на 2—3 запуска». По словам Путина, «запас таких изделий у нас имеется».

Что касается данного оружия как такового, то его испытания будут продолжаться. Первое испытание показало, что результат применения «Орешника» сопоставим с эффектом оружия стратегического назначения.