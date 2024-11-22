Напомним: по сообщениям тех же деятелей, ракеты у России кончились ещё в марте 2022 года.

Вчера ВС РФ наглядно на территории Украины продемонстрировали новое, ещё, по сути, экспериментальное вооружение — баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковыми боевыми блоками в неядерном исполнении. Отразить атаку данной ракетой невозможно в принципе, никому и нигде, и вчера состоялось не только первое боевое применение конкретно данного образца, но и первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты данного класса в принципе.

Украина, которая продолжает вести невменяемую политику под науськивание коллективного Запада, обрекла себя на соответствующий удар и никого, кроме самой себя, винить в произошедшем не должна. Но киевские функционеры для того на свои места и посажены кураторами, чтобы вести эту самую невменяемую политику — без учёта реалий, без получения опыта, без осознания тщетности этого сопротивления, и исключительно с целью затягивания кризиса. По этой причине сегодня в украинское информационное пространство, которое оказалось перегрето тем фактом, что Украина великодушно призвала на свою территорию первое в истории боевое применение баллистической ракеты средней дальности, начали вбрасывать «антикриз».

Так, представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украине в лице главы ведомства Кирилла Буданова (внесён в России в список террористов и экстремистов) и его заместителя Вадима Скибицкого не придумали ничего лучше, как включить старую, заезженную пластинку о том, что оружия у России мало, поэтому переживать не стоит.

По словам Буданова, «Орешник» это экспериментальная ракета, которая не производится серийно, и на данный момент данных ракет у РФ «2—3» единицы. Мы сейчас не будем объяснять Буданову и прочим невменяемым деятелям, что даже 2—3 «Орешников» более чем достаточно для нанесения колоссального ущерба, например, электрическим подстанциям класса 750 кВ, которые моментально «положат» всё энергоснабжение на Украине. К сожалению, замалчивание правды и создание иллюзий — это отличительная черта действующего киевского военно-политического руководства. Всё, что там говорят, надо умножать или делить, в зависимости от контекста, на 10, и это как минимум.

Сколько у России на самом деле БРСД «Орешник», естественно, не знает никто, как никто и не знал, что такая система вооружений в РФ вообще имеется. И взять на «понт» и проверить, сколько таких ракет РФ может позволить себе запустить по Украине — это самое безрассудное и неадекватное, что только могут сделать киевские функционеры. У страны в результате деятельности условных Зеленских и Будановых и так уже нет экономики и, по большому счёту, нет будущего, не надо усугублять ещё сильнее.