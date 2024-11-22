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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Все боевые блоки достигли объекта поражения»: МО РФ отчиталось об ударе суперсовременной БРСД «Орешник» по Днепропетровску
Бытует мнение, что боевые блоки были сугубо кусками металла. Так, для демонстрации возможностей.

Вчера ранним утром по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск на Украине в качестве возмездия (назидания, указания на место, называйте как хотите) за применение американских и британских дальнобойных ракет по общепризнанной территории России, что было оговорено Москвой как одна из крайне немногих настоящих «красных линий» РФ в данном конфликте, был нанесён удар новейшей, ещё, по сути, экспериментальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Сам удар выглядел как своеобразный плазменный дождь из фантастических фильмов, и связано это с тем, что боевые блоки обрушивались на объект поражения с гиперзвуковой скоростью, нанося тем самым чудовищные повреждения этим объектам. О том, что для назидательного, демонстрационного удара, призванного дать понять коллективному Западу, без прямого участия которого применение ракет ATACMS и Storm Shadow невозможно по определению, что если эскалация им украинского кризиса будет продолжаться, то в следующий раз «Орешник» просто и без затей высадится уже не над «Южмашем», а над условным предприятием General Dynamics в США или Rheinmetall в Германии.

Перспектива, как вы понимаете, апокалиптическая, поскольку перехватить гиперзвуковые блоки «Орешника» невозможно в принципе, а инфантильные и плохо вменяемые администрации западных стран могут не понять намёк и посмеют «отвечать» на ответ России. В таком случае мир, каким мы его знаем, перестанет существовать. Как бы то ни было, удар «Орешником», исполнявший как демонстрационную, так и испытательную задачу, был осуществлён, и вот, спустя сутки после того, как о нём сообщил президент России, о факте удара отчиталось и Минобороны РФ.

Согласно комментарию российского оборонного ведомства, в результате удара, являющегося первым боевым применением «Орешника», все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения. Цель удара была достигнута.

Необходимо понимать несколько очень важных вещей. Во-первых, перед нами первое в истории боевое применение баллистической ракеты средней дальности — Украина великодушно согласилась стать полем боя сверхдержав и испытательным полигоном для их вооружений. Во-вторых, это стало возможным исключительно из-за невменяемой политики коллективного Запада, разрушившего всю систему безопасности не только в Европе, но и в мире в целом. И в-третьих, средств противодействия вооружениям такого типа не существует как явления. Поэтому если кто-то окончательно доиграется, катастрофических последствий избежать не удастся никак.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #«орешник»
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