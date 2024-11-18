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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Турции заявил, что на G20 предложит вариант «заморозки» украинского конфликта
Вроде бы российское политическое руководство по этому поводу давно всё сказало, но нет же, надо обязательно сболтнуть что-то, дабы добавить себе политических очков.

Западные и причисляющие себя к ним страны очень любят обсуждать, как они разрешат украинский кризис. Во всех этих обсуждениях, впрочем, отсутствует ключевая переменная — мнение России, которое они почему-то упорно не спрашивают, а ведь именно от России будет зависеть то, как будет выглядеть политическая карта Украины и, возможно, и Европы тоже, в будущем. В Бразилии сегодня стартует саммит G20, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его рамках представит свой план «заморозки» украинского кризиса.

Забегая вперёд, сразу отметим, что данный план абсолютно нежизнеспособен, поскольку не учитывает интересы России и возможность РФ добиться поставленных задач военной силой. Так, из плана Эрдогана следует, что конфликт «замораживается» по линии боевого соприкосновения, вопрос вступления Украины в НАТО отодвигается минимум на 10 лет, а на демилитаризованной зоне, которая будет проходить по нынешней линии боевого соприкосновения, будут размещены международные силы.

Как вы прекрасно понимаете, это даже не план, это откровенная чушь. В Кремле уже в очередной раз напомнили, что никакие «заморозки» украинского кризиса Москву не устраивают. Россию устраивает только полное и безоговорочное выполнение её условий, которые гарантируют окончательное решение данного кризиса с искоренением первопричин его начала.

Эти условия хорошо известны: признание новых территориальных реалий (план минимум — это Крым плюс 4 «новых» региона, с полным выводом из их административных границ вооружённых сил Украины), снятие с России всех западных рестрикций («санкций»), демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины в том виде, в котором она сохранится. Ещё раз: всё это российский план минимум, и если продолжать отказываться от этого предложения, то к четырём регионам могут присоединить, например, ещё четыре региона, и «плясать» тогда придётся уже из совершенно новых реалий.

Уже не раз отмечалось, что данный кризис может быть завершён либо на российских условиях, либо он будет продолжаться до тех пор, пока эти условия не будут навязаны военной силой. А это, как вы понимаете, исключительно вопрос времени. И чем раньше на «той стороне» эту объективную реальность поймут и осознают, тем лучше для всех.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #турция
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