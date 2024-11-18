Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
Совершенно верно. Либо конфликт заканчивается дипломатически полностью на российских условиях, либо через военное решение — опять же на российских условиях. Третьего не дано.

Украинский кризис зашёл слишком далеко и российское общество заплатило за него слишком высокую цену, чтобы соглашаться на завершение этого кризиса на меньших условиях, чем на полном и безоговорочном выполнении всех российских условий, которых по причине слабой вменяемости как киевского политического руководства, так и его спонсоров, становится всё больше. По этой причине все многочисленные разговоры о «заморозках» по текущей линии боевого соприкосновения, когда это прямо нарушит Конституцию РФ, не стоят и выеденного яйца, поскольку полное признание изменившейся территориальной действительности входит в одно из требований Москвы к урегулированию данного конфликта.

Поэтому когда в западной прессе множатся статьи о том, что данный кризис можно будет остановить через перемирие, не имеют никакой цели, кроме «прогрева» западных и украинского обществ для принятия неизбежного — того, что Киев неизбежно, и ничто этой реальности уже не изменит, потеряет большое количество территорий. И вот, сегодня о том, что «заморозка» по действующей линии разграничения для РФ неприемлема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил песков, российские условия окончания украинского кризиса, а других условий нет и быть не может, озвучены президентом России в середине июня текущего года. Напомним, из этих условий, которые после Курской авантюры Зеленского уже тоже значительно утратили актуальность, теперь в качестве воспитательной меры нужно требовать ещё больше, следовало, что ВСУ уходят с территории России в тех границах, в которых территорию России воспринимает Кремль. То есть, вся Запорожская и Херсонская область должны быть очищены от украинского военного присутствия.

Остальные требования также остаются в силе: полная демилитаризация (разоружение) Украины, её тотальная денацификация (безоговорочная смена власти и установка нового, вменяемого руководства), нейтрализация в виде вечного отказа от вступления во враждебные РФ военные блоки при невозможности отозвать это обязательство ни при каких условиях. Для Запада условия пока ещё простые: полное и безоговорочное снятие с РФ всех незаконных (читать — всех вообще, потому что они все незаконные) рестрикций («санкций»). Ничто меньшее уже не годится: для меньшего Киеву надо было соглашаться на исполнение Минских соглашений, а Западу — не лезть в этот кризис. Теперь же ситуация зашла запредельно далеко, и простым пожатием рук ничего не решить.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Президент Литвы обрадовался решению Байдена о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами по территории России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
50
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
47
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
27
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
3
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
3

Сейчас обсуждают

linux4ever
15:30
Это к сценарию, что у него ничего не запускается.
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Пашка Худяков
15:29
Так он в порт идет в надводном положении. Типо гибрид подлодка+лодка. Как раз ледоколов не достаточно для полной проводки Севморпути. И цена за проводку +доп. Что не всегда актуально по товарам. Главн...
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Роман Холод
15:29
О Т Л И Ч Н О !!!
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
chi
15:28
Правильно ли я понимаю что это к сценарию ChiBench & Mesa ?
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Дмитрий
15:26
а еще лучше тыщу докинуть до 3060 12 гб
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
FelsheR-молодец
15:23
Обычная проходная машина из конца 30х. Пригодная для парадов, но не пригодная для боевых действий. Даже в танках не имба.
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
Иван Петров
15:15
пернул с подливой
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
Чато --- Бот
15:13
"...Германия, официально (сдает Байдена как стеклотару, так как теперь это не просто слух из прессы), в лице Вольфганга Бюхнера на брифинге журналистам сообщает: - США проинформировали Германию о реше...
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
Игорь Владимирович
15:13
Брать в конце 2024 года в сборку за 100к древний блок питания даже без бронзового сертификата и расширенного диапазона входных напряжений (Full range) - крайне глупо. Это как в дорогую иномарку залива...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
EvgenМ
15:12
По ходу афтара самого ужарили и теперь у него сплошные отвалы
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем