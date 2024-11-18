Совершенно верно. Либо конфликт заканчивается дипломатически полностью на российских условиях, либо через военное решение — опять же на российских условиях. Третьего не дано.

Украинский кризис зашёл слишком далеко и российское общество заплатило за него слишком высокую цену, чтобы соглашаться на завершение этого кризиса на меньших условиях, чем на полном и безоговорочном выполнении всех российских условий, которых по причине слабой вменяемости как киевского политического руководства, так и его спонсоров, становится всё больше. По этой причине все многочисленные разговоры о «заморозках» по текущей линии боевого соприкосновения, когда это прямо нарушит Конституцию РФ, не стоят и выеденного яйца, поскольку полное признание изменившейся территориальной действительности входит в одно из требований Москвы к урегулированию данного конфликта.

Поэтому когда в западной прессе множатся статьи о том, что данный кризис можно будет остановить через перемирие, не имеют никакой цели, кроме «прогрева» западных и украинского обществ для принятия неизбежного — того, что Киев неизбежно, и ничто этой реальности уже не изменит, потеряет большое количество территорий. И вот, сегодня о том, что «заморозка» по действующей линии разграничения для РФ неприемлема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил песков, российские условия окончания украинского кризиса, а других условий нет и быть не может, озвучены президентом России в середине июня текущего года. Напомним, из этих условий, которые после Курской авантюры Зеленского уже тоже значительно утратили актуальность, теперь в качестве воспитательной меры нужно требовать ещё больше, следовало, что ВСУ уходят с территории России в тех границах, в которых территорию России воспринимает Кремль. То есть, вся Запорожская и Херсонская область должны быть очищены от украинского военного присутствия.

Остальные требования также остаются в силе: полная демилитаризация (разоружение) Украины, её тотальная денацификация (безоговорочная смена власти и установка нового, вменяемого руководства), нейтрализация в виде вечного отказа от вступления во враждебные РФ военные блоки при невозможности отозвать это обязательство ни при каких условиях. Для Запада условия пока ещё простые: полное и безоговорочное снятие с РФ всех незаконных (читать — всех вообще, потому что они все незаконные) рестрикций («санкций»). Ничто меньшее уже не годится: для меньшего Киеву надо было соглашаться на исполнение Минских соглашений, а Западу — не лезть в этот кризис. Теперь же ситуация зашла запредельно далеко, и простым пожатием рук ничего не решить.