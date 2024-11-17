Это у них традиция такая — изображать бурную деятельность.

С некоторых пор военное командование Польши пообещало поднимать в воздух польские ВВС в случае, если фиксируется активность российской стратегической авиации для нанесения ударов по объектам на территории Украины. С тех пор польским лётчикам не давали отдыхать уже несколько раз, в том числе сегодня.

А сегодня, как вы уже знаете, ВС РФ наносили массированный комбинированный удар по объектам энергетики Украины — идеальный повод для боевых лётчиков налетать несколько часов, которым граничащие с Украиной страны, обладающие воздушными силами, и воспользовались. Помимо Польши самолёты в воздух поднимала и Румыния.

По этой причине оборонные ведомства соответствующих государств выпустили предупреждения для граждан относительно повышенного уровня шума и активности боевой авиации в небе.

Как вы можете догадаться, данная «показуха» очень сильно раздражает киевское политическое руководство, которое очень хочет привлечь страны НАТО к тому, чтобы они своими силами перехватывали российские ракеты над территорией Украины. Какой из двух известных жестов (а вообще, скорее, оба сразу) НАТО в ответ на эти просьбы показывает Украине, справедливо оценивая как свой потенциал, так и последствия провоцирования РФ, полагаем, объяснять не надо.