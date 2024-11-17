Ответ ВС РФ на вбросы западной прессы касательно кулуарных переговоров о прекращении соответствующих ударов.

Как вы знаете, на Украине представители действующего политического руководства очень любят предупреждать граждан о том, что зима будет тяжёлой, и то, только если российские удары по энергосистеме не будут продолжены. Все эти заявления почему-то делаются вместо того, чтобы звонить в Кремль и соглашаться на мир на любых условиях, ну а тем временем легко понять, что никто такой роскоши, как прекращение ударов, Украине предоставлять не будет. Сегодня ВС РФ это наглядно продемонстрировали.

О том, что массированный удар готовится и неминуем, стало известно несколько дней назад, когда стратегическая авиация России начала проводить тренировочные полёты и имитационные пуски. Как вы понимаете, массированный удар — это процесс, который должен быть выверен посекундно, и вот, под утро ракеты полетели по своим целям. Целей было много, ракет в десятки раз больше, удары наносились практически по всем регионам Украины, поэтому, собственно, удар и носит статус массированного. В качестве средств поражения использовались как беспилотники «Герань-2», так и крылатые ракеты Х-101, «Калибр», Х-59/Х-69, Х-22, баллистические ракеты «Искандер-М», и даже, как утверждает украинская сторона, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». По этой причине удар имеет статус комбинированного.

Мы сейчас не будем обсуждать тему того, что большая часть средств поражения якобы была сбита, причём с участием переданных ВСУ истребителей F-16, потому что реальность эту статистику не подтверждает и не подтверждала примерно никогда. Важно другое: реальные кадры от очевидцев наглядно демонстрируют, что система ПВО Украины не справилась со своей задачей, в результате чего критические повреждения были нанесены целому ряду оставшихся/успевших быть восстановленными тепловых и гидроэлектростанций. Атомная генерация по-прежнему намеренно не затрагивается даже через удары по распределительным узлам, что давно уже вызывает массу вопросов у граждан России.

Согласно официальному комментарию Минобороны России, целью сегодняшнего массированного удара были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военной промышленности Украины. Все цели, заявляет российское оборонное ведомство, были поражены.

Как мы уже отмечали неоднократно, только деэлектрификация Украины может парализовать кустарное, подвальное производство беспилотников, которые каждый день демонстративно запускаются именно в сторону общепризнанной территории России, не являющейся зоной боевых действий. На данном этапе официальный Киев другого выхода российскому политическому руководству просто не оставляет, и к этому нужно относиться с пониманием.

Обычно Минобороны ближе к вечеру публикует развёрнутый комментарий относительно целей и итогов массированных комбинированных ударов. Возможно, этим вечером мы узнаем что-то очень важное и, причём, официально.