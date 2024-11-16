Если опустить официоз и политический язык, то потому, что всем всё уже понятно.

Вчера вечером между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор. Инициатива о телефонном разговоре шла от немецкой стороны, и собеседники, как вы прекрасно понимаете, преимущественно обсуждали украинский кризис и двусторонние российско-немецкие отношения.

За инициативу Шольца уже успели раскритиковать его крайне недалёкие как в интеллектуальном, так и в профессиональном политическом смысле противники, однако в целом канцлер Германии всё сделал правильно. Во-первых, исход украинского кризиса давным-давно предрешён, и сейчас уже даже на Западе понимают, что обманывать собственных граждан относительно перспектив данного конфликта — это уничтожать последние остатки доверия к самим себе. Во-вторых, в результате неадекватной политики Евросоюза в целом и Германии в частности по отношению к РФ сейчас в Европе наблюдается рецессия, которая, если резко и прямо сейчас не развернуть политику на 180 градусов, разовьётся до полноценной депрессии.

И вот, Олаф Шольц объяснил, зачем созванивался с Путиным. Что удивительно, Шольц сделал весьма логичное заявление: по его словам, необходимо сохранять контакт с противной стороной, чтобы знать, чего она хочет и на что претендует, потому что обсуждать вопросы войны и мира, не учитывая мнение другой стороны, контрпродуктивно.

«Нам придётся выяснить это [позицию России — прим. ред.], в том числе поговорив с ним [с Путиным — прим. ред.] об этом», — отметил немецкий канцлер.

Необходимо понимать, что украинский кризис, если рассуждать здраво, может завершиться только двумя способами: либо через политико-дипломатическое урегулирование с полным и безоговорочным выполнением всех российских требований, либо посредством полной военной победы ВС РФ и достижения целей полностью силовым путём. Второй вариант крайне тяжёлый для России, поскольку это будет означать затягивание кризиса ещё на неизвестный срок, со всеми вытекающими из этого последствиями, а вот первый вариант проблематичен по той причине, что коллективный Запад так сильно вписался в данный конфликт и убедил самого себя и Украину в том, что Россию можно будет одолеть, что политически и психологически не в состоянии пойти на многочисленные уступки (по сути, на признание собственного поражения) Москве. В интересах Европы полная смена руководств в соответствующих странах на хотя бы минимально вменяемые — те, которые скажут «А мы здесь ни при чём, это всё наши предшественники виноваты, а мы умываем руки».