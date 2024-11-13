Мало, мало, мало, дай, дай, дай.

Казалось бы, неоспорим тот факт, что степень вовлечённости коллективного Запада в украинский кризис на стороне Украины совершенно беспрецедентна. Киеву оказывается колоссальная, запредельная финансовая, военная, политическая и информационная поддержка, параллельно с этим против России ведётся настоящий экономический террор в виде незаконных нелегитимных односторонних рестрикций («санкций»). Несмотря на это, и данный факт для коллективного Запада — тревожнейший из звоночков — остановить реальность, не говоря уже о том, чтобы её перевернуть в пользу Украины, не получается: кто одержит верх в текущем противостоянии, предельно понятно.

Сейчас ВС РФ начинают серию групповых и массированных ракетных ударов. Первым актом в новом сезоне стал комбинированный удар по военным объектам в Киеве. Несмотря на заявления украинского военно-политического руководства о героической работе противовоздушной обороны, свои цели российские ракеты и беспилотники всё-таки нашли, и в Сети уже полно тому свидетельств, и в связи с этим исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский опять выступил с требовательным призывом к западным спонсорам.

По словам Зеленского, Украине необходимы все требующиеся ей возможности для защиты страны от российских ракетных и беспилотных ударов. Зеленский, по сути, требует от Запада поставлять ракеты-перехватчики для систем ПВО, а также комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников. Ничего своего у Украины, как вы прекрасно понимаете, давно уже нет (это если считать «своим» то, что несправедливо досталось Украине в наследство от СССР/России же и должно было быть возвращено законному владельцу после отсоединения Украины от единого государства).

В заключение и. о. президента Украины добавил, что именно так достигается «мир через силу». Мы сейчас не будем объяснять Зеленскому, что мир через силу сейчас достигается именно Россией, ведь другого пути Киев Москве по собственной преступной по своей сути политической близорукости не оставил. И теперь позволяет себе бесконечно требовать от других того, чтобы они жертвовали собственной обороноспособностью ради чужого государства, используемого исключительно в качестве инструмента.