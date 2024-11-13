Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский после ракетного удара ВС РФ по Киеву опять потребовал от Запада больше помощи
Мало, мало, мало, дай, дай, дай.

Казалось бы, неоспорим тот факт, что степень вовлечённости коллективного Запада в украинский кризис на стороне Украины совершенно беспрецедентна. Киеву оказывается колоссальная, запредельная финансовая, военная, политическая и информационная поддержка, параллельно с этим против России ведётся настоящий экономический террор в виде незаконных нелегитимных односторонних рестрикций («санкций»). Несмотря на это, и данный факт для коллективного Запада — тревожнейший из звоночков — остановить реальность, не говоря уже о том, чтобы её перевернуть в пользу Украины, не получается: кто одержит верх в текущем противостоянии, предельно понятно.

Сейчас ВС РФ начинают серию групповых и массированных ракетных ударов. Первым актом в новом сезоне стал комбинированный удар по военным объектам в Киеве. Несмотря на заявления украинского военно-политического руководства о героической работе противовоздушной обороны, свои цели российские ракеты и беспилотники всё-таки нашли, и в Сети уже полно тому свидетельств, и в связи с этим исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский опять выступил с требовательным призывом к западным спонсорам.

По словам Зеленского, Украине необходимы все требующиеся ей возможности для защиты страны от российских ракетных и беспилотных ударов. Зеленский, по сути, требует от Запада поставлять ракеты-перехватчики для систем ПВО, а также комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников. Ничего своего у Украины, как вы прекрасно понимаете, давно уже нет (это если считать «своим» то, что несправедливо досталось Украине в наследство от СССР/России же и должно было быть возвращено законному владельцу после отсоединения Украины от единого государства).

В заключение и. о. президента Украины добавил, что именно так достигается «мир через силу». Мы сейчас не будем объяснять Зеленскому, что мир через силу сейчас достигается именно Россией, ведь другого пути Киев Москве по собственной преступной по своей сути политической близорукости не оставил. И теперь позволяет себе бесконечно требовать от других того, чтобы они жертвовали собственной обороноспособностью ради чужого государства, используемого исключительно в качестве инструмента.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
«Не думал начать мирные переговоры?»: пользователи соцсети X раскритиковали очередное требование Зеленского к Западу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
35
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
12
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
41
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
45

Сейчас обсуждают

rdev
16:15
Шеша опять ты поверх пачки сторублевок тысячную купюру подстелил? Зачем бросать? Успешные так не делаю....
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
FelsheR-молодец
16:10
Ты же синявка, лучше все до копейки пропьешь, чем в том-же днс на против, за нормальную сборку парням заплатишь. Найдут тебя шишан в блеворите захлебнувшимся уже или нет? Ты с такими руками сразу из п...
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
Виталий Нескоромный
16:08
Они уже не знают как с этого дерьма выкачать бабки. А бабки по-сути только за текстурки, и в последнее время не очень красивые. Лучше бы их сервера так работали как они бабки требуют!
Respawn и EA готовят платную подписку для Apex Legends
Иннокентий Васильевич
16:05
натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных - Так какие они, я не понял Газообразные? Жидкие?
CATL считает, что натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных
Kolinswort
16:01
Тут как бы и сидит тупой скот, который пишет тупую чушь про недоядра и прочую чепуху, превозносят ненужные 3D процы, тогда как даже 12100 хватит на 80 + фпс во всех играх, которых более чем достаточно...
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
Alex Z
15:56
есть в хозяйстве 4300GE ES. купил на шару за 170 юань) умеет работать в 35 45 и 65вт.
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
ebatorуа
15:48
и однажды,эти племена или рыба-пила,что-нибудь,да потопят пиндосам.И пиндосам скажут смеясь,а нет у вас больше авиации и флота.
Пентагон подтвердил, что йеменские хуситы атаковали два американских эсминца
Человек Человечный
15:38
Какая-то серия выпердышей про типа технологические прорывы. То блин беспилотник "анонсировали", теперь на дармовых Ман - мощностях ещё какую-то хню изображают
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
Ярик Лазуренко
15:36
Нет особо разницы, но в некоторых игрушках например то же Fortnite, или те же кто через эмули любят гамать смысл есть по синтетика на лям больше чем gen 1 а там уже думай сам
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
Бахтиер Кудратуллаев
15:35
Опять нас считают за тупой скот. Цена при переходе по его ссылке (которую он изменил через редактор HTML-страницы и сделал скрин) увеличивается на 45 тыс. Тут он якобы нашёл ноутбук за 90 тыс, но толь...
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем