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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли комбинированный групповой удар по военным объектам в Киеве
Таков выбор киевского политического руководства. Вместо мира выбрало конфликт и его продолжение.

На днях стратегическая авиация ВКС России осуществляла учебный, подготовительный вылет без запуска ракет. Всем, кто следят за украинским кризисом, стало очевидно, что за учебным вылетом последует вылет боевой, и вот, он произошёл сегодня ближе к утру. Сначала, согласно алгоритму, систему противовоздушной обороны Украины проредили дроны-камикадзе «Герань-2», затем по уже «расчищенному» воздушному пространству полетели крылатые и баллистические ракеты.

Целью сегодняшнего комбинированного группового удара были военные объекты в Киеве. Согласно неофициальным данным, в результате удара в украинской столице поражены: 195-я база железнодорожной техники, с помощью которой осуществляется подвоз военной техники и боеприпасов на линию боевого соприкосновения, Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи. Также сообщается об ударах по военным объектам на севере и северо-востоке Киева.

Следует отметить, что официальной информации от Минобороны России относительно сегодняшнего ракетного удара по украинской столице нет — по крайней мере, её не было на момент публикации данной заметки.

Очевидно, что перед нами лишь первый акт: ракет по Киеву прилетело не так много, как могло, а тренировочные полёты стратегической авиации включали в себя гораздо больше дальних бомбардировщиков, чем было задействовано сегодня ночью. Возможно, в следующем акте будет поставлена точка в вопросе наличия функционирующей энергосистемы на Украине. Ставить эту точку, к великому сожалению для Украины и её населения, придётся: официальный Киев никак не хочет угомониться и продолжает запускать беспилотники на общепризнанную территорию России, которую сам же не воспринимает как зону боевых действий. Обнулить производство этих беспилотников можно только через обнуление напряжения в электрических розетках. Да, выбор с моральной точки зрения крайне тяжёлый, но иного, по всей видимости, Киев России не оставляет.

#россия #украина #политика #боевые действия
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