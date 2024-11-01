Случилось что-то, может быть? Ну, там, санкции сработали, например?

Когда Германия по глупости и бесхребетности собственных политических «деятелей» присоединялась к антироссийской истерике, при этом полностью во всём своём энергообеспечении завися от этой самой России, в Берлине не думали, что это может привести к необратимым последствиям для самой Германии. Умные советники, промышленники, экономисты и политологи предупреждали немецкое руководство, в какую пропасть они гонят немецкий локомотив, но слушать там это не хотели.

Итог весьма предсказуем и крайне прозаичен: немецкая экономика официально в технической рецессии, а это значит, что по факту там рецессия только разгоняется, и сей факт регулярно находит отражение в социологических опросах, в результатах голосования, а также в экономических показателях Германии.

В частности, сегодня стало известно, что за всю свою членовредительскую политику последних двух с половиной лет немецкое руководство теперь довольствуется рекордно низким уровнем одобрения в обществе — лишь 14 % граждан Германии положительно оценивают работу федерального правительства своей страны.

Удивительного в этом ничего нет. Недоумение вызывает разве что поведение немецкого политического руководства, которое никак не может уняться и продолжает позволять себе максимально оторванные от реальности вредительские заявления. В любом случае, пути назад для Германии уже нет: российский рынок потерян, российские энергоресурсы потеряны, и даже если Берлин прямо сегодня извинится перед Россией, выплатит компенсации за все незаконные санкции и выплатит репарации за ущерб, нанесённый немецким оружием в руках ВСУ, то прежними отношения с Москвой уже не будут. Да и спасение для немецкой экономики тоже невозможно, потому что строительство новых газопроводов — это вопрос многих лет, а их у Германии просто-напросто нет.

Напомним, что даже известные на весь мир немецкие компании либо закрываются, либо переезжают в США или Китай, где стоимость энергии ещё пока сохраняется на приемлемом уровне (в разы ниже современных европейских). Даже автоконцерн Volkswagen, символ Германии, намерен закрыть три из десяти своих немецких заводов, а также выгнать на улицу тысячи рабочих с урезанием зарплат оставшимся. Всё по причине того, что из-за резкого повышения стоимости сырья и энергоресурсов автомобили VW перестали быть конкурентными.