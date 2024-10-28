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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Volkswagen собирается закрыть в Германии по меньшей мере три завода — Bloomberg
Пошла расплата за отсутствие суверенитета.

В России последние несколько лет словно с писаной торбой носятся с понятием суверенитета. Почему к суверенитету в России такое трепетное отношение, понять несложно: в период его отсутствия весь российский потенциал разграблялся в западных интересах, а в период восстановления суверенитета РФ восстановила статус великой державы, параллельно стремительно возрождая свой промышленный потенциал, отличающий развитые государства от развивающихся. Следовательно, способность вести поистине независимую политику в национальных интересах — это не право каждого, а привилегия государств, которые могут эту привилегию отстаивать.

Германия не может, поэтому полностью плывёт по течению коллективного Запада, невзирая на то, что это совершенно не соответствует интересам Германии в целом и её населения в частности. Так, эпопея с немецкой автомобильной промышленностью, которая не только потеряла колоссальный платёжеспособный российский рынок, но и утратила доступ к дешёвым российским ресурсам и энергоносителям, продолжается. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу производственного совета концерна Volkswagen Даниэлу Кавалло, компания намерена закрыть как минимум три расположенных на территории Германии завода.

Вместе с тем, сообщается, работы лишатся несколько десятков тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Учитывая, что в общей сложности в Германии расположены десять заводов концерна Volkswagen, страну ожидает 30-процентное падение производства автомобилей. Если, конечно, концерн не придумает, как выйти из сложившейся ситуации.

А придумывать здесь, объективно говоря, нечего: переезжать либо в США, где цены на энергоносители в разы ниже, чем на родине в ФРГ, либо в Китай. Так сейчас поступают многие немецкие промышленные предприятия, и винить их в этом невозможно: если этого не сделать, то продукция немецких промышленников перестанет быть конкурентоспособной из-за колоссальных заложенных в её стоимость экономических издержек.

#автомобили #германия #промышленность #volkswagen
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