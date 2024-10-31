Со знанием простейших экономических законов в России, да что там — в мире, всегда были большие проблемы. Потому что система образования недостаточно уделяет этой теме внимание.

Всякий раз, когда ЦБ РФ принимает решение о повышении ключевой ставки, в российском обществе эта новость встречает крайне негативное восприятие. Понять, почему так происходит, несложно: крайне слабая школьная, да и, давайте уж откровенно, университетская тоже подготовка в области экономики, на фоне чего крикливые «эксперты», опирающиеся исключительно на опыт стран коллективного Запада, без учёта особенностей рынков и их экономической реальности, пытаются навязать России тот же самый подход с повальным кредитованием всего и вся под крайне низкие процентные ставки.

Как вы понимаете, работает такой подход хорошо только в том случае, если на рынке существует тотальный переизбыток предложения, и массовое дешёвое кредитование не приводит к дефициту этого самого предложения в сегменте личного автотранспорта, жилья и других покупок с большими вложениями средств, которые в основном и являются главными факторами роста инфляции. А когда избытка предложения нет, а спрос остаётся прежним, то и происходит закономерный рост цен, согласно самому базовому экономическому закону.

Поскольку повлиять на предложение ЦБ не может, этим должны заниматься условные строители и автопроизводители, то остаётся только максимально «душить» спрос. Для этого и осуществляется повышение ключевой ставки, дабы сделать кредитование максимально невыгодным и, как следствие, отвадить людей от использования кредитных денег для приобретения дорогого движимого и недвижимого имущества. Соответственно, за счёт этого в значительной степени общая инфляция в России удерживается на некоем относительно приемлемом уровне.

А вот мнение о том, что ключевая ставка — наоборот — способствует росту инфляции, в ЦБ назвали заблуждением. В частности, по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, данное заблуждение противоречит и российскому, и международному опыту, не говоря уже о простой логике. Согласно озвученным Набиуллиной сведениям, анализ 300 тысяч предприятий показал, что процентные расходы у них составляют в среднем до 5 % от общих расходов, в то время как от растущей инфляции расходы увеличиваются не в пример сильнее.

Проблема с этим утверждением заключается в том, что даже несмотря на запредельный уровень ключевой ставки и, как следствие, на ещё более запредельный уровень конечной процентной ставки по кредитам в банках, люди всё ещё продолжают по инерции пользоваться кредитными деньгами. Проще говоря, ставка пока ещё недостаточно заградительная. Возможно, именно поэтому ЦБ до конца года соберётся на ещё одно заседание по ключевой ставке, где, скорее всего, примет решение о дальнейшем, «более сильном» её изменении в сторону повышения. Идея простая: полностью отвадить людей от пользования кредитами до тех пор, пока на рынке не будет сформирован устойчивый избыток предложения, который и позволит устаканить цены. Можно бесконечно долго сетовать на автомобили «АвтоВАЗа» по безумным для них ценам, но правда в том, что если бы их за такие деньги не покупали, то таких денег они бы не стоили. А причину необходимо искать именно в кредитовании.